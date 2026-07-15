Google propone 4 formas de acompañar a niños y adolescentes en el mundo digital

¿Te preocupa que estas vacaciones las pantallas se apoderen de tus pequeños en la casa? Es normal que durante esta temporada, el tiempo frente a dispositivos digitales aumente, lo que genera dudas sobre cómo acompañar a nuestros niños y adolescentes.

Aquí te compartimos cuatro formas de usar la tecnología a tu favor durante esta temporada:

Conversa sobre su vida digital

Así como preguntas por la escuela o los amigos, muestra curiosidad por el contenido que consumen en Internet. Pregúntales qué videos disfrutan o qué creadores siguen. Construir las reglas de uso en familia ayuda a que los más jóvenes comprendan y respeten los acuerdos. Para guiar estas charlas, recursos como Sé Genial en Internet enseñan a identificar estafas y proteger información personal.

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Apóyate en herramientas de bienestar digital

La tecnología es una gran aliada para mantener los acuerdos familiares. Con Family Link, puedes aprobar o bloquear aplicaciones, establecer Tiempos de descanso u Horario Escolar desde un solo lugar.

Para los más pequeños, YouTube Kids ofrece una experiencia diseñada para su edad. A medida que crecen, las experiencias supervisadas de YouTube permiten que los preadolescentes y adolescentes exploren con mayor independencia, mientras tú sigues acompañando lo que miran.

Además, las familias pueden fomentar un consumo más consciente, estableciendo límites para el tiempo que pasan viendo Shorts o desactivarlos por completo cuando sea necesario, y también pueden configurar recordatorios personalizados para la "Hora de dormir".

Además, los Controles Parentales de Android, disponibles en todos los dispositivos que se actualicen a Android 17, se integran con Family Link para ofrecer una experiencia más simple y brindar a las familias mayor tranquilidad al momento de acompañar el uso de la tecnología.

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Explora la IA de forma segura

La IA abre nuevas oportunidades para aprender y crear. Gemini está diseñado con protecciones estrictas para evitar respuestas que promuevan conductas riesgosas, acoso o contenido inapropiado para menores. Si detecta conversaciones que podrían indicar una situación de salud mental, muestra el módulo "Ayuda disponible", desarrollado junto con expertos clínicos para facilitar el acceso a recursos de apoyo. Puedes leer más sobre las políticas de seguridad y privacidad de Gemini aquí.

Usa la IA como tu asistente personal

Una de las mejores formas de equilibrar el tiempo frente a las pantallas es crear más oportunidades para compartir actividades en familia. Gemini puede hacerlo más fácil: pídele ayuda para organizar calendarios, planificar un viaje familiar, o generar cuentos y juegos para los más pequeños. Así, tendrás más tiempo libre para compartir momentos en familia fuera de las pantallas.

Cada familia encuentra su propio equilibrio. Estas herramientas están diseñadas para promover experiencias digitales seguras e impulsar el aprendizaje, ayudándote a acompañar a las nuevas generaciones con mayor confianza.