Digitalización sustentable: el papel de la tecnología en el cuidado del planeta

Sind duda, hoy día, la sustentabilidad es una necesidad, ya que cada vez más hogares en México optan por soluciones tecnológicas que simplifiquen su vida diaria y ayudan a cuidar el planeta. Lo que nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿Cómo los dispositivos inteligentes ayudan a reducir el impacto ambiental de los hogares mexicanos?

La Oficina de Tecnologías Digitales y Emergentes de las Naciones Unidas (ONU) señala que, si se utilizan adecuadamente, las tecnologías digitales pueden promover la sostenibilidad y una mejor gestión ambiental. La digitalización de la vida cotidiana —como el uso de asistentes de voz— puede jugar un papel crucial en la reducción del impacto ecológico.

Con el servicio de voz Alexa tendrás la capacidad de integrar y controlar dispositivos inteligentes en el hogar. Algunas de sus características son:

