"HBO Max se quedará" incluso después del acuerdo con Netflix, afirma el director ejecutivo de Warner Bros., David Zaslav

A un lado, Mark Twain, esta vez es HBO Max cuya muerte puede haber sido muy exagerada, según el director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav.

Muchos habían asumido que Netflix probablemente acabaría con el servicio de streaming rival una vez que los reguladores aprobaran su reciente adquisición de WBD, con el temor de que esto pudiera aumentar considerablemente el precio de la suscripción mensual de su plataforma debido a la oleada de nuevos contenidos por los que acaba de pagar una cantidad considerable de dinero.

Ahora, según una grabación de una reunión general de WBD obtenida por Business Insider, Zaslav ha asegurado al personal que "HBO Max se quedará". Y ha añadido que "las personas que solo quieran HBO Max podrán tenerlo".

Este era uno de los mayores temores de los suscriptores de Netflix y HBO Max que solo utilizan uno de los dos servicios: si se fusionan, se verán obligados a pagar una prima por un catálogo de contenidos ampliado lleno de cosas que nunca han querido. Según los comentarios de Zaslav, parece que no será así.

Dicho esto, yo me tomaría sus palabras con cautela, ya que en unos 12 a 18 meses (el plazo estimado para que se complete la adquisición, suponiendo que todo vaya bien, aunque los recientes comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugieren que las cosas podrían ser al menos un poco turbulentas), David Zaslav ya no será quien tome las decisiones empresariales de HBO Max.

Así que, en cierta medida, puede prometer lo que quiera, ya que no será él quien tenga que cumplirlo.

(Image credit: Shutterstock)

Sin embargo, la idea de mantener los servicios separados tiene cierto sentido. Podría ayudar a disipar los temores en torno al dominio de Netflix en el mercado del vídeo bajo demanda si HBO Max se disolviera. Además, la combinación de los servicios requeriría una importante subida de precios, que podría ser más de lo que algunos clientes están dispuestos a aceptar.

En cambio, al mantenerlos separados, Netflix podría simplemente ofrecer un paquete que incluyera ambos servicios por un precio más barato que pagarlos por separado, pero manteniendo las plataformas algo diferenciadas.

Del mismo modo, ¿por qué Netflix no querría hacer que su plataforma fuera aún más esencial para nuestras necesidades de entretenimiento de lo que es hoy en día? Como ocurre con gran parte de este acuerdo, tendremos que esperar a ver qué sucede: Paramount también ha anunciado hoy una oferta pública de adquisición hostil para adelantarse a Netflix antes de que esta pueda hacerse con WBD, así que olvídate de intentar averiguar qué podría pasar dentro de un año más o menos, porque no sabemos qué podría pasar mañana.

Sin embargo, sea cual sea el giro que dé la situación, les mantendremos informados.

