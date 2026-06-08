Si no te gustó el final del episodio 6 de la temporada 2 de "Rivals", hay noticias aún peores en el horizonte: se confirma un retraso en el estreno de los próximos seis episodios

No me atrevo a ir al funeral de Mónica.

Disney+ confirmó que los episodios 7 a 12 de la segunda temporada de «Rivals» se estrenarán a partir de noviembre de 2026

Los rumores en Internet apuntaban inicialmente a que los episodios se reanudarían en octubre de 2026

Los creadores han afirmado que la división de la temporada se debe a varias razones, entre ellas la Copa Mundial de la FIFA 2026

Deslinde de responsabilidad A continuación hay spoilers del episodio 6 de la temporada 2 de "Rivals"

Acaba de llegar una noticia decepcionante: Hulu y Disney+ han confirmado que la segunda tanda de seis episodios de la temporada 2 de «Rivals» no llegará a las pantallas hasta noviembre de 2026. Inicialmente se rumoreaba que los episodios se estrenarían un mes antes, en octubre.

Junto con el tráiler de la segunda parte de la temporada 2 (que puedes ver a continuación), un comunicado de prensa confirmó: «Tras un impactante giro de los acontecimientos en el sexto episodio, los residentes de Rutshire se ven sacudidos por la tragedia, el escándalo y la traición, mientras la batalla entre Venturer y Corinium llega a un punto crítico.

La serie original de Hulu regresa con seis episodios más llenos de drama este noviembre en Disney+ en el Reino Unido y a nivel internacional, y en Hulu en los Estados Unidos».

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Además, los episodios también contarán con algunas caras nuevas, con Rachael Stirling uniéndose al elenco como Araminta Pemberton, la «seductora» hermana menor de Monica (Claire Rushbrook). Rupert Evans se une como el director David Hawkley y Santiago Cabrera como la leyenda argentina del polo Alejandro Mendoza.

Esto confirma que tanto Polo como la novela de Jilly Cooper El hombre que ponía celosos a los maridos se están incorporando activamente a la trama de Rivals, pero ¿importa algo de esto cuando hemos dejado el episodio 6 de la temporada 2 con un final tan innecesariamente amargo?

Opinión: La segunda parte de la segunda temporada de «Rivals» tiene mucho que demostrar tras matar a Mónica sin motivo aparente

Rivals Season 2 | Official Trailer #2 | Hulu - YouTube Watch On

A decir verdad, estaba convencido de que Mónica aparecería en el episodio 7 de la temporada 2 tras un «malentendido», pero el tráiler anterior demuestra que ha ocurrido lo peor con esa escena inicial del funeral.

Ya me he extendido bastante sobre por qué matar a Mónica fue una decisión tan desacertada por parte del equipo creativo, así que en realidad debería alegrarme de tener otro mes de distancia entre mí y la continuación de la historia de «Rivals».

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Pero con las parejas intermitentes Lizzie (Katherine Parkinson) y Freddie (Danny Dyer), y Taggie (Bella Maclean) y Rupert (Alex Hassell) aparentemente volviendo a encontrarse, me temo que quiero tener mi pastel metafórico y comérmelo.

Como dice perfectamente un comentario de YouTube: «Hacernos esperar hasta noviembre es tan vil y criminal». Pero con la adaptación televisiva desviándose tanto de la novela original, ¿estamos realmente preparados para lo que viene?

«Doce episodios es mucho para que la gente disfrute», me dijo la guionista Laura Wade a principios de la temporada. «Creo que, en parte, queríamos alargar un poco ese disfrute. Pero también, desde un punto de vista práctico, lleva mucho tiempo producir doce episodios de un drama de época tan complicado».

(Image credit: Hulu/Disney)

«¿Lanzamos solo los seis primeros y seguimos adelante con la finalización de los otros seis, que es lo que estamos haciendo ahora mismo? ¿O esperamos seis meses más para lanzar los 12? No queríamos esperar. Además, se acerca la Copa Mundial de la FIFA, así que vamos a lanzar la primera mitad antes del fútbol. Una vez que hayamos terminado con eso, lanzaremos la segunda mitad».

Tanto Hulu como Disney+ transmitirán los partidos gracias a que ESPN+ obtuvo los derechos, así que prepárense para una gran variedad de contenido deportivo que inundará sus cuentas durante los meses de verano.

«Hay algo encantador en que la primera mitad de la serie tenga un aire primaveral y la segunda mitad tenga un ambiente otoñal», continúa Wade. «En pantalla, llega hasta Navidad, lo que nos permite dividirla para que todos puedan saborear la historia.

«Tenemos algunos momentos realmente importantes en la historia que se avecinan más adelante en la serie y sería genial que esos fragmentos de la historia tuvieran un momento para calar en los espectadores, generando algo de expectación. Hay un giro argumental enorme al final del episodio seis. Creo que ahí es cuando nos tomamos un descanso de cuatro o cinco meses. Pero creo que eso mantendrá a la gente pensando, hablando y discutiendo sobre lo que va a pasar después... en el buen sentido».

Ahora que sabemos de qué se trata, estoy a punto de meterme en la mayor discusión posible entre el equipo de guionistas y yo.

Es evidente que aún nos esperan fiestas muy animadas, pero no creo ni siquiera que la Navidad pueda reparar el daño que ha causado la primera mitad de la temporada 2.

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