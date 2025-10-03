¿Te molesta que la temporada 2 de Peacemaker sea tan corta? James Gunn dice que los fans estarán "contentos" con la duración del final

Los fans no están contentos con la duración de los episodios de la temporada 2 de Peacemaker.

James Gunn afirma que el episodio 8 de la temporada 2 de Peacemaker será el más largo

Los espectadores han criticado la duración cada vez más corta de los episodios

Excluyendo el resumen del episodio 6 y los créditos finales, el episodio 7 duró solo 28 minutos

Hay algo que no me ha gustado para nada de la segunda temporada 2 de Peacemaker, sus episodios duran demasiado poco. ¿Estás de acuerdo conmigo? De ser así, te tenemos noticias increíbles.

James Gunn ha asegurado a los fans que el episodio final de la temporada 2 de Peacemaker será mucho más largo que los anteriores.

Durante las últimas semanas, los espectadores se han quejado cada vez más de lo cortos que son los episodios de esta temporada. De hecho, la duración de los últimos capítulos de la serie de HBO Max se ha ido acortando con el paso de las semanas, y el séptimo episodio de esta temporada, titulado «Like a Keith in the Night», dura solo 28 minutos. Eso sin contar el resumen del episodio de la semana pasada, la secuencia del título de esta temporada y los créditos finales.

Afortunadamente, el final de la temporada 2 de Peacemaker responderá a estas quejas y tendrá casi el doble de duración que el último episodio de la serie de televisión del Universo DC (DCU).

En respuesta a un fan en Threads sobre la concisa duración de los episodios de esta temporada, Gunn escribió: "Te alegrará saber que el episodio de la próxima semana dura más de 57 minutos".

El codirector de DC Studios, James Gunn, afirma que el final de la próxima semana durará casi una hora. (Image credit: James Gunn/Threads)

Ahora bien, no está claro si Gunn se refiere a que esos 57 minutos están dedicados por completo a concluir la segunda temporada de una de las mejores series de HBO Max. Es posible que la duración del episodio 8 de la temporada 2 incluya el resumen del episodio 7, los créditos finales y la última aparición del fantástico número de los títulos de crédito iniciales de la temporada 2 de Peacemaker.

Mi conjetura es que el episodio de casi una hora de duración de la próxima semana incluirá esos aspectos, por lo que sospecho que la trama del octavo y último capítulo de esta temporada durará entre 45 y 50 minutos. Aun así, dada la naturaleza cada vez más abreviada de cada uno de los episodios de la temporada 2, voy a disfrutar cada minuto de lo que podría ser un final muy emotivo para Peacemaker como serie de televisión.

¿Confuso? Gunn indicó anteriormente que la temporada 2 de Peacemaker podría ser la última entrega de la serie. Yo y muchos otros fans esperamos que no sea así, pero es una posibilidad clara.

Sea como sea, veremos a su reparto en otras películas y series de televisión de DCU Chapter One: Gunn le dijo a Collider que hay planes para que sus eclécticos personajes aparezcan en otros proyectos de DC Studios. Sin embargo, tendremos que esperar al final de la temporada 2, titulado "The Full Nelson", para ver qué le depara el futuro al antihéroe titular y a sus aliados.