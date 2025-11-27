Según se informa, el tráiler de Lanterns revela que podría aparecer un cuarto "Green Lantern", que encajaría perfectamente en el Universo DC de James Gunn

Según se informa, el primer tráiler de Lanterns se ha mostrado en un evento a puerta cerrada.

La serie de televisión del Universo DC llegará a HBO Max a mediados de 2026.

Su avance podría estrenarse a nivel mundial antes de que termine este año.

Ha sido un momento decepcionante para los fans de Green Lantern, especialmente a la luz de la reciente confirmación de que Lanterns no se estrenará en HBO Max a principios de 2026.

Pero, parafraseando el comienzo del juramento del Cuerpo de Green Lanterns, le esperan días mejores a la serie de televisión del Universo DC (DCU). Y, con un nuevo informe que confirma que su primer tráiler no solo está listo, sino que se ha mostrado en un evento a puerta cerrada, puede que no pase mucho tiempo hasta que se estrene en línea.

Según el prestigioso medio de comunicación brasileño Omelete, el primer teaser de Lanterns se estrenó ayer (25 de noviembre) en la presentación de HBO Max Upfronts. El tráiler no se ha filtrado en línea, pero el equipo de Omelete asistió al evento y ha descrito lo que vio. A continuación hay posibles spoilers de Lanterns, así que si no quieres que te arruinen la sorpresa, mejor no sigas leyendo.

¿Qué nos revela el primer tráiler de Lanterns?

Guy Gardner, interpretado por Nathan Fillion (derecha), no formaba parte del primer tráiler de Lanterns. (Image credit: DC Studios/Warner Bros. Pictures)

Según Omelete, el tráiler muestra al veterano Hal Jordan, interpretado por Kyle Chandler, enseñando al novato John Stewart, interpretado por Aaron Pierre, cómo convertirse en un miembro de élite de la agencia policial espacial intergaláctica.

Más tarde, se ve a la pareja discutiendo, con Stewart tratando de irritar a Jordan al sugerir que él es un mejor Green Lantern y más eficaz a la hora de salvar a la gente. El avance también ofrece un breve vistazo de Jordan volando, así como numerosas tomas del medio oeste de Estados Unidos, que es el escenario de esta serie de misterio y suspense de ciencia ficción DCU Chapter One.

Por otra parte, Omelete revela que se menciona a una ardilla Green Lantern, sí, has leído bien. Los fans de los cómics de DC no necesitan que les diga que probablemente se trate de una referencia a Ch'p, un alienígena antropomórfico con aspecto de roedor que también forma parte del Cuerpo de Green Lantern. Si Ch'p acaba formando parte de la trama, sería una incorporación perfecta al DCU de James Gunn y Peter Safran, que está apostando fuerte por llevar a la gran y la pequeña pantalla las creaciones más extrañas y extravagantes de DC Comics.

Por último, Omelete afirma que el tráiler no reveló la versión del DCU de los icónicos trajes que lleva el Cuerpo de Linternas Verdes. Espero que una gran revelación como esta se reserve hasta que la serie original de HBO haga su debut el próximo año, por lo que no es una gran sorpresa que no se hayan mostrado avances de los trajes.

Con suerte, el primer tráiler de Lanterns se estrenará a nivel mundial antes de que termine 2025. Por lo que he oído, DC Studios estará presente en la Comic-Con de Brasil (CCXP) de este año, que se celebrará del 4 al 7 de diciembre. Por lo tanto, es posible que uno de los tráilers inaugurales de las películas y series de televisión más emocionantes de DCU se muestre allí y se publique en línea poco después.

Mientras esperamos, descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre Lanterns. Una vez que hayas terminado, infórmate sobre el talentoso equipo creativo de Lanterns y por qué uno de sus showrunners dice que es "tanto una serie de policías amigos como una serie de superhéroes".

