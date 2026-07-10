Universal estrenará el próximo mes una nueva y retorcida película romántica, perfecta para los fans del éxito de terror "Obsession"

La nueva película de Universal, SOULM8TE, llegará a las plataformas digitales el 1 de agosto.

La trama es muy similar a la de Obsession, el reciente éxito de terror.

SOULM8TE es un spin-off de la película M3GAN de 2022, que aborda temas más adultos.

Si aún no has visto *Obsession*, tienes que hacerlo. Ha tenido un éxito increíble en taquilla y se ha convertido en una de las películas nuevas más exitosas de 2026. Me impresionó tanto que he estado deseando desesperadamente ver otro thriller similar, y *SOULM8TE* parece la opción perfecta.

SOULM8TE cuenta la historia de un ingeniero en duelo al que le encargan probar la nueva compañera de IA de un despiadado gigante tecnológico, a la que programa para que sea una alma gemela con conciencia propia. Estoy seguro de que ahí no va a salir nada mal.

En lugar de estrenarse en cines, podrás ver SOULM8TE en casa a partir del 1 de agosto. Por el momento no estará disponible en los principales servicios de streaming, pero podrás comprarla en estas plataformas digitales.

Latest Videos From Watch full video here:

Echa un vistazo al tráiler a continuación para ver qué te espera.

SOULM8TE | Watch At Home on 8/1 - YouTube Watch On

Las historias de amor inquietantes están en aumento

Sophie Thatcher en "Companion", de A24 (Image credit: Warner Bros.)

Hemos visto muchas historias como esta en los últimos meses, y definitivamente me está gustando esta tendencia de romances con un giro oscuro.

Companion es otra película con un ambiente similar al de SOULM8TE, ya que cuenta la historia de una mujer llamada Iris que descubre que en realidad es un robot de compañía controlado por su novio a través de su celular.

Esa falta de autonomía es algo aterrador, y el público definitivamente tiene interés en estas historias que invitan a la reflexión y se centran en las relaciones, el consentimiento y el avance de tecnologías como la inteligencia artificial.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Si bien "Obsession" no aborda el tema de los androides, sí explora los horrores que enfrenta una mujer al perder el control de sus propias acciones debido a la intervención sobrenatural de un juguete mágico. En esta historia, el deseo de alguien se convierte en una pesadilla viviente.

Si SOULM8TE no te interesa, hay muchas más películas de terror para que disfrutes. Recientemente, Backrooms lanzó una versión extendida que ya está en los cines, o también puedes consultar mi guía de las mejores películas de terror disponibles en servicios de streaming en julio.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!