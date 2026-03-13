Netflix anuncia un aumento de precio en sus suscripciones

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Malas noticias, sobre todo si eres fan de Netflix, pues la popular plataforma de streaming anunció un incremento en sus suscripciones

Netflix app on mobile
(Crédito de imagen: XanderSt / Shutterstock)

¿Eres fan de Netflix? De ser así, te tenemos una mala noticia, sobre todo para tu cartera, pues la popular plataforma de streaming anunció un incremento en el costo de sus diferentes suscripciones.

Cabe mencionar que la noticia se dio a conocer a través de un correo informativo a algunos de los suscriptores de la plataforma, donde se indica que a partir del 13 de abril los costos de los diferentes planes sufrirán un cambio. A continuación les compartimos los nuevos costos:

Nuevos precios de Netflix

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Plan de suscripción

Precio actual

A partir del 13 de abril

Estándar con anuncios

$119 MXN

$139 MXN

Estándar

$249 MXN

$269 MXN

Premium

$329 MXN

$369 MXN

Miembro extra

$69 MXN

$79 MXN (Sin anuncios)

Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor