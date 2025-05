Día del orgullo geek: eBay el paraíso para coleccionistas y amantes de la cultura pop

¿Sabías que este 25 de mayo se "celebra" el Día del Orgullo Geek? De ser así, tienen que conocer el paraíso de los coleccionistas y cultura pop.

Desde coleccionistas de rarezas hasta estrategas de juegos de cartas coleccionables (TCG), la cultura geek ha encontrado en el comercio digital un espacio para crecer, diversificarse y reinventarse. eBay se consolida como la plataforma ideal para una comunidad impulsada por fandoms sólidos, hábitos de consumo únicos y pasiones compartidas, cuyas búsquedas hoy trascienden generaciones y fronteras físicas.

En el marco del Día Internacional del Orgullo Geek, que se celebra el 25 de mayo, eBay se une a uno de sus nichos más leales para destacar cómo la cultura digital y la pasión por el coleccionismo convergen en nuevas formas de consumir, conectar y pertenecer.

Para ilustrar la diversidad de fans geek en eBay, se analizarán tres perfiles de compradores clave, revelando cómo su pasión online se traduce en experiencias vividas con intensidad en el mundo real. Los datos de sus búsquedas y hallazgos en la plataforma respaldan esta conexión.

Los Jedi Coleccionistas:

Estos geeks no solo ven Star Wars, la viven. Coleccionan figuras como si fueran una flota imperial y sueñan con encontrar el sable láser original de la primera película. Esta pasión se refleja en el sitio web de eBay: en 2024, "Star Wars" fue buscado más de 200 veces por minuto a nivel mundial. Y eso no es todo, tras el anuncio del relanzamiento de Revenge of the Sith por su 20 aniversario, las búsquedas del título aumentaron casi un 25% en comparación con febrero de 2024.

Su mantra: "No colecciono, restauro el equilibrio en la galaxia... pieza por pieza."

Los Maestros Pokémon:

Para estos geeks, el cartón holográfico es un lenguaje universal. Con un top loader en cada bolsillo y un radar afinado para detectar Charizards, este año marcaron territorio con el lanzamiento de "Prismatic Evolutions" —un set que volvió a poner a Eevee (y todas sus formas) en el centro del tablero de juego. Desde entonces, no han dejado de buscar oportunidades de evolución... literalmente. Este fervor se tradujo en un aumento significativo en eBay: en enero de 2024, las búsquedas de "Eevee" se dispararon un 245% tras el anuncio de "El Año de Eevee" y el lanzamiento del set especial, alcanzando casi 1,000 búsquedas por hora.

Su lema: "Busca como entrenador, compra como maestro."

Los Retro-Rangers:

Estos geeks no buscan la novedad, sino la historia. Prefieren una consola usada pero bien cuidada, un libro con anotaciones o un teclado mecánico con carácter. Con cada compra de segunda mano, contribuyen a un consumo más sostenible —y mucho más interesante. Esta mentalidad los distingue: según una reciente encuesta de eBay, mientras el 43% de las personas guarda regalos no deseados y el 38% los regala, solo el 22% se anima a venderlos. Los Retro-Rangers forman parte de esa minoría práctica y consciente que ve en cada objeto una segunda oportunidad... y en cada venta, una historia que continúa.

Su mantra: "Lo que para algunos es basura, para mí es un tesoro."

En definitiva, los geeks demuestran que eBay es mucho más que una plataforma de compraventa. Es un espacio donde la pasión se encuentra con la precisión, donde la nostalgia se convierte en acción, y donde la identidad se construye a través de búsquedas, hallazgos y la conexión con una comunidad global. Para ellos, eBay es una herramienta poderosa y personal, que les permite dar vida a sus colecciones, expresar su individualidad y vivir sus pasiones con intensidad.

"Sabemos que la comunidad geek busca piezas únicas y especializadas para sus colecciones. En eBay, les ofrecemos una plataforma eficiente y fácil de usar, con un catálogo extenso de productos exclusivos que difícilmente se encuentran en otros lugares. Nuestras herramientas de búsqueda avanzadas permiten a los usuarios encontrar rápidamente lo que necesitan, haciendo de la experiencia de compra algo simple y directo." Compartió Pablo Levoni, Gerente General de Mercados Internacionales CBT, en eBay.

Y mientras algunos siguen buscando tendencias, los geeks llevan años dictándolas, desde una consola usada hasta un sable de luz. En 2025, el orgullo geek en eBay no solo se celebra... se compra, se vende y se colecciona con propósito.