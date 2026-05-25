Hot Sale 2026: TCL llega con descuentos de hasta 55% en sus televisores

¡Una de las temporadas más esperadas del año comenzó! Hablamos del Hot Sale 2026, ¿estás listo para disfrutar de miles de ofertas que tal vez nunca se volverán a repetir?

En estos días, los consumidores mexicanos se encuentran en una búsqueda activa que combina dos factores clave: encontrar las mejores ofertas del mercado y, al mismo tiempo, adquirir la tecnología más avanzada para sus hogares.

Es por esto que TCL, marca líder global en tecnología de consumo, está lista para este Hot Sale, reafirmando su compromiso de ofrecer a los consumidores mexicanos las más nuevas y avanzadas tecnologías para el hogar a un precio altamente competitivo.

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El verano se vive mejor con la pantalla ideal

Con la llegada del torneo de futbol más esperado y las vacaciones a la vuelta de la esquina, el hogar se convierte en el centro de reunión para disfrutar de partidos, películas, series, videojuegos y eventos en vivo. No hay mejor momento en el año para actualizar el sistema de entretenimiento familiar que este Hot Sale.

Para responder a esta demanda, TCL ha preparado una selección especial de su portafolio de televisores, diseñado para satisfacer desde al cinéfilo más exigente y al apasionado del deporte, hasta a las familias que buscan una experiencia de visualización cotidiana de calidad superior.

Un portafolio diseñado para cada necesidad

Durante este Hot Sale, TCL destaca por ofrecer opciones que garantizan la mejor relación calidad-precio en el mercado. Entre las series que los consumidores podrán encontrar con atractivas oportunidades de compra se encuentran:

La evolución visual y accesibilidad: Las series S451 y S453 , ideales para quienes buscan una gran resolución y funciones inteligentes esenciales para el día a día.

Las series y , ideales para quienes buscan una gran resolución y funciones inteligentes esenciales para el día a día. La experiencia QLED al alcance: Las series Q5K , Q3K , Q6K y Q7K , que ofrecen colores más vivos, contrastes profundos y una brillantez que transforma cualquier sala en una sala de cine.

Las series , , y , que ofrecen colores más vivos, contrastes profundos y una brillantez que transforma cualquier sala en una sala de cine. La cumbre de la tecnología QD-MiniLED: Las series de gama alta QM64L, QM7K, QM6K y QM5K, diseñadas para los usuarios más exigentes que buscan negros perfectos, un brillo extraordinario y la tecnología de visualización más avanzada del momento.

Entre las ofertas más destacadas para este Hot Sale, se encuentra la serie Q6K, en sus versiones de 55, 65 y 75 pulgadas, así como la impresionante serie QM64L en su presentación de 75 pulgadas, las cuales cuentan con descuentos de hasta el 45% y 55%. Esta es la oportunidad ideal para llevar a casa pantallas de gran formato con tecnología de punta a precios irrepetibles.

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Tecnología que escucha al consumidor

"En TCL entendemos que el consumidor mexicano de hoy es inteligente y selectivo; no solo busca un buen precio, busca una inversión que mejore su calidad de vida a través de la tecnología. Este Hot Sale es la oportunidad perfecta para demostrar que hemos escuchado sus necesidades y ofrecemos un portafolio diverso con la mejor tecnología disponible, justo a tiempo para disfrutar al máximo la temporada futbolera", comentó Santiago Ennis, Head of Marketing and PR de TCL México.

Este Hot Sale, elige tu pantalla ideal y recíbela directo en tu puerta para empezar a disfrutar del verano.