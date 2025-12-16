Descubre los mejores dispositivos de Sonos para disfrutar de los sonidos del 2026

2026 pinta para ser un año único en términos de entretenimiento, recordemos que llega el esperado Mundial de Fútbol, estrenos cinematográficos y televisivos, lanzamientos de nueva música y mucho contenido más.

Para garantizar que puedas disfrutar de estos eventos en todo su esplendor acústico, presentamos una guía de regalos centrada en los productos de Sonos que no son solo un obsequio, sino una inversión en la experiencia auditiva del futuro.

Además, para celebrar las fiestas de fin de año, Sonos ofrece atractivos descuentos del 10% al 30% en once de sus modelos más populares, lo que te facilitará llegar al 2026 bien equipado con tecnología de audio.

Un santuario para el viajero: inmersión personal libre de ruido

Si eres de espíritu nómada y tu estilo de vida incluye múltiples viajes a lo largo del año, o simplemente buscas un oasis para aislarte del caos cotidiano con buena música o un audiolibro inspirador, un dispositivo de audio personal de alta calidad será un regalo ideal para el 2026.

Los audífonos Sonos Ace, con la tecnología de Cancelación Activa de Ruido (ANC) y 30 horas de batería, ofrecen la solución perfecta para el viajero. Permiten silenciar el ruido del motor de un avión o el murmullo de un tren, mientras se disfruta de audio espacial con una fidelidad excepcional. Son ideales para ver una película o ponerte al día con los episodios de tu podcast favorito durante un vuelo largo o para concentrarte en una sesión de trabajo con llamadas o videoconferencias incluidas. Además, su Modo Ambiente te mantiene conectado con el entorno cuando es necesario, sin necesidad de quitarte los audífonos para conversar con la persona a tu lado.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Sonos) (Crédito de la imagen: Sonos) (Crédito de la imagen: Sonos)

Para complementar esta experiencia, la Roam 2 es una bocina ultraportátil y a prueba de agua que ofrece un gran sonido en un formato compacto. Que funcione tanto con Wi‑Fi como Bluetooth la convierte en la compañera ideal para quienes necesitan una banda sonora personal en el escritorio, en la cocina o en una escapada de fin de semana.

La emoción del estadio en tu casa

La mayor cita del futbol mundial exige una experiencia de visualización que va más allá de la pantalla, utilizando el sonido para transportar al espectador al mejor asiento dentro del estadio.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La barra de sonido Arc Ultra es la pieza central para configurar un sistema de cine en casa premium y disfrutar con los amigos. Esta barra es compatible con Dolby Atmos para crear un espacio sonoro más amplio, permitiendo que los aficionados sientan el rugido de la multitud, escuchen los golpes al balón y hasta el más mínimo suspiro en la narración gracias a la función de Mejora de Voz. Junto con el Sonos Sub 4, que aporta graves profundos y sin vibraciones molestas, el sistema se convierte en el regalo definitivo para los amantes del deporte.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Sonos) (Crédito de la imagen: Sonos)

Para quienes clavan la mirada en el partido, no desean distracciones y se aíslan en una sala más pequeña, la Beam (Gen 2) es una solución compacta que también ofrece audio espacial para disfrutar de contenidos en Dolby Atmos. Es perfecta para pantallas de hasta 50 pulgadas y se combina muy bien con el Sub Mini para tener un sonido todavía más potente y una gran presencia en los graves.

Para que la música fluya en cada habitación

Con un diseño único, pensado para aprovechar al máximo las nuevas producciones musicales en audio espacial, la bocina Era 300 es el presente idóneo para el audiófilo que busca experimentar la música tal como la concibió el artista. Con sus seis bocinas internas ubicadas al frente, a ambos lados y en la parte superior, su innovador diseño acústico proyecta el sonido de pared a pared y del piso al techo, envolviendo al escucha con un sonido tridimensional y envolvente, creando una escena sonora inigualable.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Sonos) (Crédito de la imagen: Sonos)

Un espíritu libre requiere portabilidad y resistencia

Quienes buscan que el 2026 esté lleno de experiencias y reuniones sociales al aire libre requieren una bocina que combine una calidad de sonido excepcional con resistencia y una batería de larga duración.

(Image credit: Sonos)

Para ellos, la Move 2 es la bocina perfecta para llevar al patio, la terraza, el jardín o la piscina. Ofrece un sonido estéreo y un potente woofer, lo que se traduce en un sonido muy amplio y rico en detalles. Con hasta 24 horas de batería y resistencia a la intemperie (IP56), está diseñada para que la música te acompañe a donde sea que te lleven tus aventuras.

Coleccionistas de música y aficionados analógicos

Para los entusiastas del audio que ya tienen una tornamesa de alta calidad y una nutrida colección de discos de vinil, Sonos ofrece distintas opciones para modernizar la escucha de la música analógica.

La aclamada bocina Five es una de las favoritas de los audiófilos por su potencia, su espacio sonoro y la posibilidad de conexión directa con una tornamesa o un reproductor de CDs. Gracias a su entrada de línea de 3.5mm, es perfecta para gozar del clásico sonido de los vinilos a través de la Five y del resto de las bocinas Sonos conectadas en el mismo sistema.

(Image credit: Sonos)

La posibilidad de conectar dispositivos analógicos también está disponible en las bocinas Era 100, Era 300 y Move 2 mediante un adaptador de entrada en línea (disponible por separado) que amplía las posibilidades de escucha del sistema Sonos.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Sonos) (Crédito de la imagen: Sonos)

Regalar o regalarse un producto de Sonos es ofrecer experiencias inmersivas que perdurarán durante muchos años. Con opciones enfocadas para cada estilo de vida, desde el viajero hasta el fanático de los deportes, la marca californiana te ayudará a que el 2026 se escuche y se sienta mejor que nunca, tanto en la intimidad de los audífonos como en el rugido colectivo de una sala conventida en estadio.

Los detalles de la promoción Sonos para el fin de año

La promoción de fin de año de Sonos está disponible hasta el 22 de diciembre a través de la red de distribuidores autorizados, tiendas departamentales, tiendas en línea e integradores audiovisuales en México.