Uno de los mejores programas de edición fotográfica y diseño gráfico del mercado podría haber sucumbido al atractivo de las suscripciones: Affinity

Los diseñadores describen la pérdida de los foros de Affinity como un importante revés creativo.

Muchos usuarios temen que los pagos recurrentes puedan sustituir al asequible modelo de compra única de Affinity.

La adquisición de Canva ha suscitado dudas sobre la independencia y la filosofía de diseño de Affinity.

La comunidad creativa está inquieta debido al cierre de la tienda oficial y los foros de Affinity, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre la posibilidad de que el popular editor de fotos y suite de diseño esté pasando a un modelo de suscripción similar al de los productos de Adobe.

La repentina interrupción de las compras, junto con un críptico mensaje que promete que «la libertad creativa está por llegar», ha dejado a muchos preguntándose qué les depara el futuro.

La adquisición de Affinity por parte de Canva en 2024 podría estar empezando a remodelar la línea de software que antes se compraba una sola vez.

Un silencio repentino aumenta la ansiedad de los usuarios.

La decisión de Affinity de desactivar las nuevas compras y cerrar sus foros oficiales sin ofrecer una explicación clara ha generado preocupación entre los usuarios de larga trayectoria.

Diseñadores activos en el subreddit r/graphic_design describen la situación como caótica, señalando la desaparición de la app móvil y la falta de un plan de migración.

Un usuario lamentó la pérdida de “una década de soporte de software y diseño” tras la caída de los foros.

Otro admitió sentir “la horrible sensación de tener que abandonar otra vez un software y una compañía que amaba”.

Estas frustraciones reflejan un malestar generalizado en la industria respecto a los modelos basados en suscripción.

El cambio de Adobe hacia planes en la nube e integración con IA alejó a varios profesionales, y ahora los usuarios de Affinity temen un resultado similar.

La desaparición de las opciones de compra directa es vista por muchos como una señal de alerta de que la empresa podría introducir pronto tarifas recurrentes.

Desde que Canva adquirió Affinity en 2024, la compañía mantuvo sin cambios gran parte del precio y las funciones del software.

Sin embargo, crece la especulación de que Canva ahora se prepara para alinear Affinity con su plataforma impulsada por inteligencia artificial.

Algunos creen que la próxima actualización, “Affinity 3”, podría integrar las herramientas de IA de Canva como parte de una estrategia para competir con las funciones generativas de Adobe.

Los optimistas piensan que esto podría mejorar la eficiencia para quienes usan los mejores editores de fotos gratuitos, mientras que los escépticos advierten que podría debilitar los estándares profesionales que alguna vez diferenciaron a Affinity de sus competidores.

La vaga promesa de ofrecer “verdadera libertad creativa” no ha tranquilizado a los usuarios.

Muchos creen que la frase representa un cambio de enfoque de marketing, más que una mejora real centrada en el usuario.

Aunque Canva y Affinity habían prometido mantener precios justos y accesibilidad, el secretismo que rodea los cambios actuales ha despertado dudas entre la comunidad.

