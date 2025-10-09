Totalplay marca el inicio de una nueva época: Internet de 10,000 megas con WiFi 7 en México

¿Eres de los que odia la poca velocidad que ofrecen los diferentes proveedores de internet en México? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues Totalpay le dio la bienvenida a su nueva conexión de 10,000 megas, lo que la coloca como la primera y única compañía en México en ofrecer esta velocidad y estándar de conexión.

Pero eso no es todo, con esta actualización, la compañía introduce también la tecnología WiFi 7, prometiendo una experiencia sin precedentes en velocidad, estabilidad y baja latencia.

Bajo la frase “Día cero del internet”, Totalplay busca redefinir la conectividad en el hogar, orientándose especialmente a gamers, creadores de contenido y hogares inteligentes que demandan el máximo rendimiento.

¿Cómo nos beneficia este anuncio como consumidores?

La conexión de 10,000 megas permite descargar archivos pesados, transmitir video en 8K y disfrutar de juegos en línea con latencia ultrabaja, eliminando retrasos o interrupciones. Además, la tecnología WiFi 7 mejora la eficiencia en redes con múltiples dispositivos, asegurando cobertura total y estabilidad en cada rincón del hogar.

Todo esto en conjunto, mejorará enormemente nuestra experiencia a la hora de navegar en la red.

Cabe destacar que con este anuncio, Totalplay refuerza su posición como pionero en innovación tecnológica en México, llevando la conectividad a un nuevo nivel y marcando el inicio de una nueva era digital para los usuarios.

¿Estás listo para experimentar la nueva velocidad de TotalPlay?