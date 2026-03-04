Samsung lleva el 3D sin gafas a una valla publicitaria cerca de ti: la "señalización espacial" podría dar lugar a una nueva generación de anuncios

Samsung lanza pantallas 3D sin gafas para mejorar los entornos comerciales

Spatial Signage utiliza capas ópticas avanzadas para generar una profundidad visual tridimensional realista

El modelo de 85 pulgadas admite narrativas 4K verticales de gran tamaño para espacios comerciales con mucho tráfico

Samsung Electronics America ha anunciado la disponibilidad de su Spatial Signage, un sistema de visualización comercial que ofrece imágenes 3D sin gafas en entornos físicos.

La empresa afirma que esta tecnología puede cambiar la forma en que las organizaciones abordan la comunicación visual en tiendas, museos y grandes recintos.

A diferencia de las instalaciones 3D convencionales, que requieren carcasas voluminosas, este sistema funciona con un panel delgado de 2 pulgadas.

Pantallas 3D para espacios comerciales

En su núcleo se encuentra la tecnología 3D Plate patentada por Samsung, que utiliza una capa óptica personalizada para curvar la luz y generar una profundidad percibida directamente desde la superficie de la pantalla.

Este enfoque elimina la necesidad de dispositivos portátiles, al tiempo que mantiene una estructura de panel plano adecuada para interiores comerciales.

Las pantallas 3D convencionales suelen depender de grandes carcasas con forma de caja que limitan las opciones de colocación y alteran la estética arquitectónica.

El modelo de 85 pulgadas, identificado como SM85HX, ofrece una resolución 4K UHD de 2160 x 3840 píxeles en una orientación vertical de 9:16.

Samsung afirma que esta configuración permite contar historias en gran formato en lugares de alta visibilidad.

La empresa también ha confirmado que las versiones de 32 y 55 pulgadas saldrán al mercado más adelante, en 2026.

Samsung afirma que Spatial Signage está diseñado para entornos interiores con mucho tráfico en los que las condiciones de iluminación varían a lo largo del día.

La pantalla funciona con el procesador Quantum de la empresa, que admite escalado 4K, refinamiento HDR y mapeo de color de 16 bits.

Un panel antirreflejos ayuda a mantener el brillo y la claridad de la imagen bajo la iluminación directa interior.

El sistema integra Samsung Visual eXperience Transformation, conocido como VXT, que incluye una herramienta AI Studio que convierte imágenes estáticas en formato de video para la pantalla.

Samsung afirma que el software refina las sombras, ajusta los márgenes y mejora los tratamientos de fondo para reforzar la profundidad percibida.

El sistema gestiona la optimización del contenido de forma automática, lo que permite actualizar las campañas de forma remota sin necesidad de herramientas de producción adicionales.

Samsung ha mostrado un gran interés por las pantallas de gran tamaño y anteriormente lanzó la pantalla ePaper 5K de 75 pulgadas, descrita como la más grande de su clase, que también integra una batería interna.

Según la empresa, una brecha en la industria de las pantallas está aumentando la necesidad de una mejor experiencia en las tiendas.

Citando informes, Samsung afirma que el 65 % de los minoristas no están satisfechos con la tecnología de pantallas actual, que no cumple con las expectativas modernas.

Se ha comprometido a lanzar pantallas que ofrezcan una experiencia fluida y mejoren la participación.

«Los espacios físicos se están convirtiendo en plataformas estratégicas para la participación, la narración de historias y la conexión con la marca», afirma David Phelps, director de Soluciones de Pantallas de Samsung Electronics America.

"A medida que aumentan las expectativas de los consumidores, las organizaciones deben hacer algo más que mostrar contenido: deben crear presencia e impacto. La señalización espacial refleja la próxima evolución de las pantallas comerciales, ayudando a las empresas a diferenciarse y a crear conexiones significativas que impulsen los resultados".

