Lenovo adopta la mentalidad de Lego con una PC ThinkBook AI modular, pero ¿será otra aventura decepcionante al estilo Motorola Ara?

Lenovo replantea la informática modular a través de los requisitos de durabilidad empresarial

El concepto ThinkBook está más orientado a flotas que a consumidores

La integración de IA a nivel de sistema sustenta la estrategia de hardware más amplia

En el MWC 2026, Lenovo mostró su apuesta por el hardware modular y la inteligencia artificial a nivel de sistema, combinando conceptos adaptativos con una amplia renovación comercial.

El ejemplo más destacado de ello es el concepto ThinkBook Modular AI PC, que toma prestada una filosofía similar a la de Lego de piezas intercambiables y diseños configurables.

Este enfoque revive las ambiciones que desde hace tiempo tiene la industria en torno a la informática modular, lo que invita a compararlo con el Proyecto Ara, la iniciativa de teléfonos inteligentes modulares abandonada que se desarrolló bajo la propiedad de Motorola antes de que Google la suspendiera.

La ambición modular se une al pragmatismo empresarial

En el centro de esta demostración se encuentra un sistema base ultradelgado de 14 pulgadas diseñado para aceptar pantallas desmontables, módulos de entrada y elementos de E/S modulares.

Una pantalla secundaria puede acoplarse en distintas orientaciones o incluso reemplazar por completo al teclado, ampliando el espacio de trabajo hasta aproximadamente 19 pulgadas sin perder portabilidad.

“La era de la IA no estará definida por un solo dispositivo o aplicación, sino por sistemas inteligentes que funcionen de forma fluida en todo lo que usamos”, afirmó Luca Rossi, presidente del Intelligent Devices Group de Lenovo.

“Estamos demostrando cómo Lenovo y Motorola están haciendo realidad esa visión, combinando innovación en hardware adaptable con una integración de IA a nivel de sistema que funciona de forma natural entre PCs, smartphones, tablets, wearables y más…”.

Ese ecosistema depende en gran medida de Lenovo Qira, que la compañía describe como una Inteligencia Ambiental Personal integrada a nivel de sistema, en lugar de añadirse como una simple aplicación.

Aunque el ThinkBook modular puede llamar la atención por su flexibilidad, el portafolio que lo rodea deja ver un enfoque comercial mucho más claro. La renovada serie ThinkPad T Series se centra en la facilidad de reparación y el valor a lo largo de su ciclo de vida, con algunos modelos obteniendo altas calificaciones de reparabilidad por parte de iFixit.

Lenovo vincula estas mejoras con una reducción del tiempo de inactividad y una gestión de flotas más sostenible, un mensaje que suele resonar más con los equipos de compras corporativas que con los consumidores casuales.

La ThinkPad X13 Detachable amplía esta estrategia al ofrecer componentes reemplazables en campo dentro de un formato ligero pensado para profesionales de primera línea. Por su parte, la ThinkTab X11, una tablet Android reforzada para entornos industriales, refuerza aún más esa dirección.

Estos dispositivos priorizan la durabilidad, la capacidad de gestión y la integración con marcos de seguridad corporativos, como controles de firewall y políticas de seguridad en endpoints.

El enfoque de Lenovo no sigue exactamente el mismo camino que Project Ara de Motorola, ya que apuesta por una estrategia mucho más clara orientada al mercado empresarial, donde la versatilidad es el eje central. Además, integra el sistema dentro de un ecosistema comercial más amplio que incluye servicios de ciclo de vida y herramientas de implementación de IA.

Aun así, la viabilidad de pantallas desmontables y módulos de E/S modulares dependerá de factores como la durabilidad, el precio y su adopción real en flotas empresariales. El fracaso de Project Ara se debió tanto a la idea atractiva como a las limitaciones prácticas del hardware modular a gran escala. La complejidad adicional, la presión en costos y el limitado apoyo de desarrolladores en ese momento también contribuyeron a su desaparición.

Actualmente, los sistemas modulares parecen enfrentar una demanda empresarial más fuerte y menos barreras estructurales, lo que explica por qué marcas como Getac y HP continúan desarrollando equipos como la Getac S510AD y la HP EliteBook 8 G1 para organizaciones que requieren entornos de hardware configurables y resistentes.

En ese sentido, el concepto ThinkBook modular de Lenovo parece alinearse más con esa tradición empresarial que con un experimento de consumo.

