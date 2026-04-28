La demanda de expertos en ciberseguridad crece ante el aumento de riesgos digitales

Es una realidad, los riesgos y la sofisticación de los ataques cibernéticos van en aumento, por ello, la seguridad digital se ha convertido en una de las mayores prioridades, sin embargo, ¿hay oferta suficiente para hacerle frente a esta problematica?

De acuerdo con el reporte Comprendiendo la Contratación Tecnológica en México 2025 de TripleTen, uno de los principales retos es la falta de profesionales capacitados en ciberseguridad. A nivel global, solo el 2% de las empresas tiene un nivel sólido de protección digital, según datos de PwC citados en el reporte. Al mismo tiempo, más de dos tercios de las organizaciones enfrentan riesgos adicionales debido a la escasez de talento en ciberseguridad, de acuerdo con el World Economic Forum.

De acuerdo con expertos del sector, esta tendencia ya se refleja en el mercado laboral. Una revisión de plataformas de empleo como LinkedIn, OCC e Indeed muestra una oferta constante de vacantes para roles de nivel inicial en ciberseguridad, particularmente en funciones relacionadas con monitoreo, análisis de alertas y respuesta a incidentes.

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Ante este panorama, la plataforma de educación digital TripleTen lanza un bootcamp de ciberseguridad con un enfoque práctico en lugar de centrarse únicamente en teoría.

El programa, que tiene una duración de siete meses, está diseñado para desarrollar habilidades aplicadas al trabajo real, desde fundamentos de redes y visibilidad de activos, pasando por análisis de logs, triaje de alertas y escalamiento, hasta investigación de incidentes, seguridad en la nube e ingeniería de detección.

De esta forma, prepara a los estudiantes para desempeñarse en roles como Analista SOC (Centro de Operaciones de Seguridad), Analista de Seguridad y Analista de Detección de Amenazas. Cada etapa se trabaja a través de más de diez proyectos con escenarios reales, alineados con lo que hoy demandan roles de nivel inicial en el mercado.

"Mientras existe una creciente conversación sobre cómo la inteligencia artificial podría reemplazar algunos empleos de nivel inicial, en ciberseguridad ocurre lo contrario: la demanda de talento sigue creciendo. Las empresas entienden que, si no utilizan estas tecnologías para protegerse, otros pueden aprovechar su potencial para atacarlas, por lo que la necesidad de profesionales preparados en esta área es cada vez más evidente", afirma Natalia Moiola, CEO de TripleTen LATAM.

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El avance de la inteligencia artificial está acelerando la complejidad del entorno de riesgo para las organizaciones. Aunque las empresas utilizan IA para ser más eficientes, también está facilitando la escala y sofisticación de ataques como phishing, ingeniería social o generación de malware de forma más rápida y masiva.

Para Carlos James, Ingeniero Senior de Detección y Respuesta, este cambio está redefiniendo el perfil del talento desde etapas tempranas. "Hoy, los roles de entrada en ciberseguridad ya no se limitan a conocimiento teórico. Las empresas esperan que los candidatos puedan analizar alertas, entender qué está ocurriendo y tomar decisiones informadas en tiempo real. La diferencia está en la capacidad de investigar, priorizar y explicar un incidente, no solo en reconocerlo", explica.

El 72% de las organizaciones a nivel global reportó un incremento en su exposición a riesgos cibernéticos en el último año, de acuerdo con el World Economic Forum. En México, además, el nivel de preparación se ha mantenido limitado y sin avances significativos, según el Cybersecurity Readiness Index 2025 de Cisco, lo que refuerza la necesidad de contar con talento capacitado en operaciones de seguridad.

Para Víctor Méndez, Principal Talent Partner en Traxión, una de las mayores vulnerabilidades no es tecnológica, sino humana, y esto tiene un impacto directo en las empresas. "En la práctica, muchos incidentes no ocurren por falta de tecnología, sino por errores en procesos, configuraciones o decisiones humanas. La ciberseguridad no es solo una cuestión técnica, también es de comportamiento y cultura organizacional", explica. "Si los equipos no entienden los límites de estas herramientas, pueden exponer información sensible o incluso código crítico sin darse cuenta. Esto no solo es un error individual, puede convertirse en un problema serio de negocio".

Las amenazas digitales siguen evolucionando junto con la IA y se espera que la demanda de profesionales capacitados continúe creciendo. Proyecciones de la industria indican que para 2030 prácticas como la arquitectura de "zero trust" y la seguridad en entornos multicloud serán más comunes en empresas mexicanas, lo que aumentará aún más la necesidad de talento especializado.

Hoy, la ciberseguridad no solo es un componente esencial para las empresas, sino también una vía concreta de especialización dentro del ecosistema digital. Con el 89% de las organizaciones reportando brechas de habilidades en ciberseguridad a nivel global, de acuerdo con ISC2, la formación práctica se vuelve un factor clave para responder a las exigencias reales del mercado, base sobre la que TripleTen construye su modelo educativo.