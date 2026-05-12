Gmail está incorporando nuevas herramientas de IA para que tus correos electrónicos de trabajo reflejen aún mejor tu estilo personal

Google le está dando a Gemini en Gmail acceso a tus correos electrónicos anteriores para personalizar el tono y el estilo

Los conectores de contextualización por tema también obtendrán información relevante de Workspace

Los resúmenes de IA en Gmail te permiten encontrar correos antiguos más rápidamente

Google ha confirmado una nueva actualización de la función «Ayúdame a escribir» de Gmail, impulsada por Gemini, que permite a la IA adaptarse mejor al estilo de redacción personal de cada usuario.

Una nueva función de «personalización del tono y el estilo» analizará los correos electrónicos anteriores del usuario para imitar su forma habitual de escribir, mientras que la «contextualización de temas» conecta la herramienta de Gmail con otras aplicaciones de Google Workspace para incorporar información relevante con mayor fluidez.

Con esta actualización, la empresa espera que los borradores generados por IA se sientan menos genéricos y requieran menos edición antes de enviarlos, lo que en última instancia reducirá el tiempo que lleva enviar un correo electrónico y liberará a los trabajadores para que dediquen su tiempo a tareas más significativas e impactantes.

Latest Videos From

El generador de texto con IA de Gmail ahora es aún mejor

En una entrada de blog en la que se anunciaba la noticia, la empresa afirmó que la actualización está diseñada para reducir el cambio entre aplicaciones y funcionar con indicaciones breves.

Algunos de los casos de uso citados por la empresa incluyen responder a consultas de clientes, compartir documentos con compañeros de trabajo y presentar informes a la dirección.

Aunque la función se está promocionando principalmente para casos de uso en el ámbito laboral, no solo estará disponible en los planes de Google Workspace. Además de Business Starter/Standard/Plus y Enterprise Starter/Standard/Plus, también se está implementando en Google AI Plus/Pro/Ultra y en el complemento AI Pro para Educación.

En términos más generales, se trata simplemente de un paso más en el proceso continuo de Google para convertir a Gemini en un asistente personal.

¿Eres un pro? Suscríbete a nuestro newsletter. Suscríbete a la newsletter TechRadar Pro para estar al día sobre noticias, análisis, opiniones y más para que tu empresa pueda tener éxito. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Hace apenas un par de semanas, la empresa también anunció nuevos resúmenes de IA dentro de la experiencia de Gmail para facilitar a los usuarios la búsqueda de información mediante preguntas en lenguaje natural, en lugar de tener que filtrar los correos electrónicos por remitente o fecha.

Al mismo tiempo, esos resúmenes de IA también se expandieron a Google Drive para facilitar la búsqueda de información en todo el contenido.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.