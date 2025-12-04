¿Es esta nuestra primera toma de contacto con el hardware para estaciones de trabajo Xeon 6 de Intel? Una filtración afirma mostrar la plataforma W890 antes del lanzamiento de Granite Rapids

La placa W890 confirma que la próxima plataforma para estaciones de trabajo de Intel está casi lista

Granite Rapids-WS tiene como objetivo ofrecer una mayor densidad de cálculo para tareas exigentes en estaciones de trabajo

La plataforma admite un amplio almacenamiento a través de SATA, SlimSAS y opciones duales M.2

La nueva placa base ADLINK ISB-W890 es la señal más clara hasta la fecha de que la plataforma W890 de Intel está a punto de estar lista para la generación Granite Rapids-WS.

La placa cumple con el estándar SSI-CEB y admite un solo procesador a través del nuevo diseño Socket E2 de Intel.

Incluye ocho ranuras DDR5 RDIMM alineadas con un controlador de cuatro canales, lo que permite configuraciones de hasta un terabyte de memoria ECC.

Especificaciones de la plataforma y conectividad

Esta capacidad sitúa a la plataforma firmemente dentro de la categoría de estaciones de trabajo avanzadas utilizadas para cargas de trabajo informáticas exigentes.

El diseño del hardware confirma una configuración de almacenamiento que consta de ocho conectores SATA III, dos interfaces SlimSAS y dos ranuras M.2 con soporte para unidades NVMe.

La asignación de carriles PCIe se corresponde con la división de Intel entre los modos Expert y Mainstream.

La configuración Expert expone hasta ciento veintiocho carriles entre PCIe 5.0 y PCIe 4.0.

La placa de ADLINK implementa siete ranuras PCIe, incluidas tres ranuras x16 y conectores MCIO destinados a requisitos de expansión de alta velocidad.

La red se gestiona a través de controladores integrados que proporcionan conexiones de un gigabit y dos puntos cinco gigabits, mientras que las funciones de gestión se basan en un BMC AST2600.

La E/S trasera incluye puertos USB 3.2, salidas VGA y DisplayPort desde el controlador de gestión, y una interfaz COM para equipos heredados.

La plataforma W890 de Intel es compatible con los próximos procesadores Granite Rapids-WS Xeon, que escalan hasta 86 núcleos con frecuencias de reloj que se acercan a los 4,8 gigahercios.

Estos procesadores utilizan el gran zócalo E2, que admite niveles de potencia de hasta 350 vatios.

Ha aparecido más evidencia de la línea en forma de una entrada de SiSoftware Sandra que hace referencia a un Xeon 696X con 64 núcleos y 128 hilos.

La entrada también describe grandes pools de caché L2 y L3 junto con cifras de potencia que coinciden con los valores asociados a esta plataforma.

Este nuevo segmento está destinado a sustituir a la antigua serie Xeon W-3400 utilizada en estaciones de trabajo de gama alta.

También continúa el enfoque de Intel en las estaciones de trabajo de un solo socket, una categoría que anteriormente se solapaba con las estaciones de trabajo móviles en cargas de trabajo más ligeras.

ADLINK ha confirmado que la placa ISB-W890 se utilizará en su servidor de profundidad reducida AXE-7420GWA, un sistema destinado a cargas de trabajo aceleradas por GPU.

La plataforma admite hasta 12 ranuras de expansión y alberga un único procesador Granite Rapids-WS en un formato de rack de cuatro unidades.

Estas confirmaciones sugieren que el cambio hacia el hardware Xeon 6 de próxima generación está avanzando, ya que la documentación filtrada y los listados oficiales ahora convergen.

En términos prácticos, las capacidades de la plataforma introducen niveles de rendimiento que superan lo que se podría lograr en una mini PC.

Esto indica que el ecosistema W890 está diseñado para la informática empresarial y profesional de gama alta, más que para la experimentación de los consumidores.

A través de TechPowerUp

