El propietario de TikTok está colaborando con AMD, Arm e Intel para mejorar las soluciones de firmware

OpenSFI tiene como objetivo estandarizar la forma en que las CPU y el firmware se comunican entre arquitecturas.

La participación de ByteDance supone una cooperación poco habitual entre los gigantes tecnológicos chinos y estadounidenses.

El proyecto podría simplificar la integración de firmware entre distintos proveedores para las futuras generaciones de chips.

Una nueva colaboración entre los principales fabricantes de chips y empresas de nube reunirá a AMD, Arm, Intel, Google, ByteDance, Microsoft, MiTAC, HPE y otros para crear una base de firmware más unificada.

La iniciativa, conocida como openSFI (Open Silicon Firmware Interface), busca definir una interfaz única y neutral en cuanto a la arquitectura para la comunicación entre el firmware del host y el silicio de la CPU durante la inicialización y el funcionamiento.

El proyecto destaca por su amplia participación, ya que ByteDance es el único participante chino entre los gigantes tecnológicos estadounidenses y europeos.

Cómo encaja openSFI en el ecosistema de firmware

El proyecto openSFI se basa y complementa el esfuerzo continuo de AMD con openSIL, cuyo objetivo es sustituir el código base propietario AGESA para la inicialización del silicio por una alternativa transparente y de código abierto.

Dentro de esta nueva estructura, openSFI actúa como una capa unificada situada sobre openSIL de AMD y FSP (Firmware Support Package) de Intel.

En efecto, sirve como un punto de abstracción compartido que permite al firmware del host llamar a funciones estandarizadas sin preocuparse por el proveedor de silicio subyacente.

Este enfoque podría agilizar el desarrollo de la plataforma, reducir la ingeniería redundante y permitir la reutilización del firmware en diferentes CPU.

¿Eres un pro? Suscríbete a nuestro newsletter. Suscríbete a la newsletter TechRadar Pro para estar al día sobre noticias, análisis, opiniones y más para que tu empresa pueda tener éxito. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La especificación openSFI 0.3 publicada establece los principios de diseño y el modelo de integración del proyecto, señalando que su objetivo es «permitir la integración modular, escalable e independiente del proveedor del silicio en los entornos de firmware del host».

La especificación hace hincapié en un contrato API estable para que el firmware del host llame a las funciones de inicialización del silicio de forma predecible y coherente.

También describe los objetivos principales de openSFI: unificar las interfaces de inicialización de silicio, simplificar la integración del firmware y promover la reutilización entre proveedores para reducir los costos de validación y mejorar la sostenibilidad.

La participación de ByteDance es notable en un campo a menudo dominado por empresas de semiconductores occidentales y japonesas.

Al unirse a openSFI, ByteDance abre un nivel inusual de compromiso entre una empresa tecnológica china y las principales empresas de semiconductores de Estados Unidos.

Aunque la ambición es prometedora, no hay información sobre cómo se adoptará openSFI en los ecosistemas de hardware competidores.

Los intentos anteriores de estandarización del firmware han tenido dificultades debido a los diferentes intereses de los proveedores y a la evolución de las plataformas de hardware.

Aun así, el respaldo compartido de las principales empresas de chips y centros de datos le da a openSFI un punto de partida más sólido que los esfuerzos anteriores.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.