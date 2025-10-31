CEO de Amazon dice que los recientes despidos masivos se debieron a la "cultura" y a la "eliminación de niveles", no a la IA

El CEO de Amazon explica la motivación para los recientes recortes importantes de empleos

Los recortes "ni siquiera fueron impulsados ​​realmente por la IA... es la cultura", dice Andy Jassy

Hasta 14,000 puestos corporativos podrían ser eliminados en las últimas pérdidas

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, ​​ha revelado más detalles sobre los planes de la compañía para despedir a 14.000 trabajadores, diciendo que los recortes fueron influenciados por el deseo de mantenerse relevantes y ágiles en un mercado en constante cambio.

Hablando en la última llamada de ganancias trimestrales de Amazon a los analistas, Jassy dijo que los recortes parecían actuar en base a la creencia de que la compañía se había vuelto demasiado grande y voluminosa después de la sobrecontratación en los últimos años.

“El anuncio que hicimos hace unos días no fue realmente impulsado por las finanzas, y ni siquiera está realmente impulsado por la IA, al menos no ahora mismo”, dijo. “En realidad, es cultura”.

Comprometido

Jassy continuó describiendo el enfoque de Amazon sobre lo que él llamó "la transformación tecnológica que está ocurriendo ahora mismo", señalando que las capas adicionales de gestión en la empresa estaban retrasando la toma de decisiones y frenando el progreso.

"Cuando eso sucede, a veces sin darnos cuenta, podemos debilitar la responsabilidad de las personas que realizan el trabajo real y que son dueñas de la mayoría de las decisiones bidireccionales, las que deberían tomarse rápidamente y en primera línea", dijo Jassy.

"Estamos comprometidos a operar como la startup más grande del mundo."

Amazon señaló en sus resultados financieros que tomaría un cargo relacionado con indemnizaciones por despido de 1.800 millones de dólares en el trimestre, sin embargo, la compañía reportó ingresos trimestrales de 180.200 millones de dólares, un 13% más que el año anterior, y 21.000 millones de dólares en ganancias.

Los comentarios de Jassy se hacen eco de los hechos por Beth Galetti, vicepresidenta sénior de Experiencia del Personal y Tecnología de Amazon, quien señaló en la nota original a los empleados que los recortes harían a Amazon "aún más fuerte", lo que significa que podría reasignar recursos "para garantizar que estamos invirtiendo en nuestras apuestas más importantes y en lo que más importa a las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes".

"Estamos convencidos de que necesitamos organizarnos de forma más eficiente, con menos niveles jerárquicos y mayor responsabilidad, para avanzar lo más rápido posible para nuestros clientes y nuestro negocio", agregó Galetti.

Amazon tiene alrededor de 1.55 millones de empleados en toda la compañía, pero los recortes afectarán a sus 350,000 trabajadores corporativos

Jassy había advertido a principios de 2025 que el auge de la tecnología de IA en grandes corporaciones como Amazon probablemente conduciría a recortes de empleos, diciendo en un memorándum al personal que la empresa "necesitará menos personas haciendo algunos de los trabajos que se realizan hoy y más personas haciendo otros tipos de trabajos".