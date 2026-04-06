28 horas de autonomía, resistencia al agua y 5G: el dispositivo resistente de Acer se aventura donde otros routers no se atreven a llegar

El Acer Connect M6E 5G ofrece 28 horas de uso activo sin interrupciones frecuentes para recargar la batería

Su clasificación IP68 garantiza protección contra el polvo y la inmersión temporal en agua

Wi-Fi 6E y 2x2 MIMO reducen la congestión en entornos con mucha gente

Acer ha lanzado un dispositivo Wi-Fi móvil en el Reino Unido para hacer frente a las desigualdades en el acceso a conexiones estables a Internet, tanto en ciudades densamente pobladas como en regiones remotas.

Disponible a partir de 199,99 £, el Acer Connect M6E 5G está diseñado para viajeros de negocios, equipos de producción de eventos y trabajadores híbridos que no pueden confiar en redes Wi-Fi públicas con cobertura irregular o puntos de acceso domésticos poco fiables.

Este dispositivo permite moverse sin interrupciones entre entornos al eliminar el cambio manual de proveedor, especialmente durante viajes u operaciones de campo.

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Diseñado para ofrecer durabilidad y un uso prolongado

El M6E está diseñado para soportar condiciones que destruirían la mayoría de los dispositivos de red de consumo.

Su clasificación IP68 significa que la unidad es totalmente resistente al polvo y puede soportar una inmersión de hasta 1,5 metros de profundidad durante 30 minutos.

Una batería de 8.000 mAh proporciona hasta 28 horas de uso activo, lo que permite un día completo de productividad sin tener que buscar enchufes; y cuando se agota la batería, admite carga rápida a través del puerto USB-C, lo que minimiza el tiempo de inactividad entre sesiones de trabajo.

«El Acer Connect M6E 5G es más que una comodidad; es una póliza de seguro de productividad», afirma Darren Calow, gerente de desarrollo de negocios de accesorios y dispositivos en Acer UK.

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«Para el trabajador nómada o el equipo de eventos que opera en entornos de alta presión, ofrece la libertad de una burbuja 5G privada, segura y ultrarrápida que cabe en un bolsillo».

En cuanto a la conectividad, el M6E aprovecha la tecnología Wi-Fi 6E, incluida la banda de 6 GHz y 2x2 MIMO, para reducir la congestión de la red en entornos concurridos.

El dispositivo puede admitir hasta 20 dispositivos conectados simultáneamente, lo que permite que equipos de eventos completos permanezcan en línea a través de una sola unidad.

El dispositivo es compatible tanto con la tecnología de SIM física como con la de SIM virtual, lo que elimina la necesidad de cambiar de tarjeta al cruzar fronteras.

También es compatible con SignalScan, lo que le permite identificar automáticamente y conectarse a señales 5G potentes en 135 países.

Un router móvil resistente con una batería de 28 horas de duración parece ideal sobre el papel, pero la verdadera prueba está en su rendimiento en los entornos específicos para los que Acer lo comercializa.

La función NFC «touch-to-connect» permite a los usuarios de Android evitar la introducción de contraseñas, lo que ofrece una gran comodidad a la hora de conectar a clientes o compañeros de trabajo que necesitan acceso inmediato a la red.

Las características de seguridad incluyen cifrado WPA3, cortafuegos integrados y compatibilidad con VPN, lo que ayuda a proteger los datos confidenciales cuando se opera a través de redes móviles públicas.

Este dispositivo está diseñado para profesionales que no pueden permitirse fallos de conectividad en momentos críticos.

Sin embargo, con un precio de 199,99 £, el M6E cuesta bastante más que un power bank estándar combinado con un punto de acceso básico.

Por lo tanto, si la resistencia y la batería de larga duración justifican el precio elevado depende totalmente de la frecuencia con la que los usuarios se encuentren realmente trabajando en charcos.

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