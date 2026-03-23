Tu Samsung Galaxy S26 ya puede enviar archivos a un iPhone mediante AirDrop.

Samsung está actualizando Quick Share.

La función de intercambio inalámbrico de archivos y fotos ahora será compatible con AirDrop del iPhone.

Por ahora, solo la serie Galaxy S26.

Samsung acaba de superar una importante barrera de plataforma, una que sin duda entusiasmará tanto a los propietarios de iPhone como a los de Samsung Galaxy: su versión de Quick Share pronto será compatible con AirDrop de Apple.

Quick Share y AirDrop cumplen prácticamente la misma función, pero en plataformas distintas (Android e iOS, respectivamente). Ambas permiten transferir rápidamente archivos, fotos y vídeos de forma inalámbrica entre teléfonos. Ambas utilizan Bluetooth y Wi-Fi para establecer la conexión. Hasta ahora, ninguna de las dos era compatible con los teléfonos iPhone y Galaxy, pero eso está a punto de cambiar.

A partir del 23 de marzo en Corea del Sur y durante la semana siguiente en Estados Unidos, Quick Share recibirá una actualización que permitirá a los teléfonos Galaxy compartir archivos con iPhones mediante AirDrop. La limitación —y es importante— es que solo funcionará con los teléfonos Samsung Galaxy S26. Samsung afirma que añadirá más dispositivos "más adelante".

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(Image credit: Samsung)

Activar esta función es muy sencillo. En tu Galaxy S26, abre el Panel rápido, selecciona Dispositivos conectados y luego Compartir rápido. A continuación, selecciona la nueva opción "Compartir con dispositivos Apple". Después, podrás seleccionar un iPhone cercano, siempre que esté habilitado para todos (o contactos, suponemos).

Siguiendo el ejemplo del Pixel

La actualización de Samsung sigue a la actualización de la tecnología de uso compartido local de Google, que también añadió compatibilidad con AirDrop a Quick Share en los dispositivos Pixel a finales del año pasado. Quick Share en los dispositivos Pixel 10 comparte la misma arquitectura que Quick Share en los teléfonos Galaxy, por lo que no sorprende que los teléfonos S26 ahora tengan capacidades de AirDrop.

Por el momento, no está claro si la versión de Quick Share del S26 seguirá el ejemplo del Pixel 10 y también permitirá enviar archivos desde iPhones a teléfonos Galaxy S26 mediante AirDrop. Es fácil hacerlo en el Pixel 10 y, si Samsung omite esta función, esta actualización de Quick Share solo sería una solución parcial. Sin embargo, dado que probablemente se basa en la tecnología de Google, hay buenas razones para creer que funcionará en ambos sentidos.

Esta ampliación de la compatibilidad con AirDrop solo puede significar cosas buenas para los futuros dispositivos Android de todo tipo de fabricantes, ya que esta compatibilidad llega claramente a nivel de plataforma.