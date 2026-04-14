Samsung Galaxy S26 Ultra domina en las pruebas de rendimiento. Su batería dura más de 51 horas

Tras las últimas pruebas de laboratorio, el Samsung Galaxy S26 Ultra obtuvo una puntuación global de 88 puntos en la evaluación de Consumer Reports, que lo coloca en la cima por tercer año consecutivo.

Resultados clave de las pruebas

Puntuación total: 88/100 (Consumer Reports).

(Consumer Reports). Top 3 dominado por Samsung: S26 Ultra (1.º), seguido por S25 Ultra y S24 Ultra (ambos con 87 puntos).

S26 Ultra (1.º), seguido por S25 Ultra y S24 Ultra (ambos con 87 puntos). Competencia: Los iPhone 16 Pro Max e iPhone 17 Pro Max quedaron en 86 puntos, empatados en la cuarta posición.

¿Por qué se impuso el S26 Ultra?

Los desgloses de la evaluación muestran que el S26 Ultra alcanzó la máxima calificación en 7 de 10 categorías, destacando especialmente en pantalla, calidad de la cámara trasera, rendimiento y durabilidad. El factor que marcó la diferencia fue la autonomía: a pesar de su gran pantalla de 6.9 pulgadas, el equipo registró una duración de batería probada de 51.5 horas, convirtiéndolo en el único modelo entre los 30 mejores en lograr una puntuación perfecta en la categoría de batería y carga.

(Image credit: Consumer Reports)

Sellos de calidad y respaldo europeo

El veredicto no es exclusivo de Estados Unidos. Siete organizaciones de consumidores europeas —entre ellas Which? (Reino Unido), Que Choisir (Francia) y la OCU (España)— llegaron a conclusiones similares y otorgaron al S26 Ultra reconocimientos como "Best of Test" en varios países. Estas entidades, financiadas por suscripciones y sin fines de lucro, subrayan la independencia y rigor de las pruebas.

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Implicaciones para el mercado

La combinación de potencia, cámaras de alto nivel y una autonomía superior a dos días sitúa al S26 Ultra como el referente a batir en la gama alta. Para Apple y otros competidores, los resultados representan un llamado a mejorar la eficiencia energética sin sacrificar rendimiento o calidad fotográfica.

Consumer Reports y varias organizaciones europeas coinciden: el Galaxy S26 Ultra no solo lidera por especificaciones, sino por una experiencia de uso tangible —especialmente para usuarios intensivos— gracias a su batería y rendimiento. En el actual panorama de la gama alta, Samsung mantiene la delantera y eleva el listón para el resto de fabricantes.