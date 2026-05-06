¡Oops! Samsung acaba de filtrar los diseños de su Galaxy Wide Fold y su Z Fold 8, y uno es mucho más interesante que el otro

Se han descubierto imágenes del Samsung Galaxy Wide Fold y del Galaxy Z Fold 8 en el código de One UI 9

El Z Fold 8 parece prácticamente idéntico a su predecesor, mientras que el Wide Fold tiene un aspecto muy diferente

Aunque el Wide Fold es visualmente el más interesante, también podría ser un producto bastante especializado

Es probable que Samsung lance este año dos teléfonos plegables tipo libro; al esperado Samsung Galaxy Z Fold 8 se le sumará, según parece, el Samsung Galaxy Wide Fold, y acabamos de echarles un vistazo más o menos oficial a ambos.

Verás, Samsung ha incluido imágenes de ambos dispositivos en su software One UI 9 y, aunque estas imágenes no están destinadas al público por el momento, Android Authority ha logrado descubrirlas.

Como se puede ver en las imágenes de abajo, el Samsung Galaxy Z Fold 8 (nombre en clave Q8) se ve muy similar al Samsung Galaxy Z Fold 7, con una cámara de tres lentes en la parte trasera y una pantalla de cubierta ligeramente más estrecha. Visualmente, no hay realmente nada digno de mención aquí, por lo que esta podría ser una actualización aburrida.

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Pero el Samsung Galaxy Wide Fold (nombre en clave H8) es mucho más interesante, con solo una cámara de doble lente pero una pantalla de cubierta mucho más ancha, que parece que podría casi igualar a una tableta pequeña incluso cuando está plegada.

Imágen 1 de 2 Una imagen filtrada del Samsung Galaxy Wide Fold (Crédito de la imagen: Android Authority) A leaked image of the Samsung Galaxy Z Fold 8 (Crédito de la imagen: Android Authority)

Este diseño coincide en líneas generales con las filtraciones anteriores, por lo que no resulta demasiado sorprendente en ese sentido, pero es lo más parecido hasta ahora a una imagen oficial del Galaxy Wide Fold, y es radicalmente diferente a cualquier teléfono plegable que Samsung haya lanzado hasta la fecha.

Sí, está el Samsung Galaxy Z Trifold, que tiene una amplia pantalla plegable, pero cuenta con tres secciones, y la pantalla de la cubierta sigue siendo bastante estrecha y similar a la de un teléfono, por lo que es una propuesta fundamentalmente diferente al dispositivo que se muestra aquí.

Un diseño cuestionable

Sin embargo, aún está por verse si el Samsung Galaxy Wide Fold tendrá éxito con un diseño como este. Al fin y al cabo, los teléfonos plegables siguen siendo un producto bastante especializado, y este diseño implicaría que no podría igualar del todo el tamaño de un teléfono convencional, ni siquiera cuando está plegado. Personalmente, no me convence, pero sí apruebo que las marcas experimenten con nuevos diseños.

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Y con el lanzamiento del iPhone Ultra plegable, que según se informa también saldrá este año, podríamos estar a punto de que los teléfonos plegables se vuelvan más comunes, momento en el que podría haber más interés por un teléfono como este.

En cuanto al Samsung Galaxy Wide Fold, deberíamos saber exactamente qué tiene para ofrecer en julio, ya que es cuando probablemente salga al mercado, junto con el Galaxy Z Fold 8, el Samsung Galaxy Z Flip 8 y quizás el Samsung Galaxy Z Flip 8 FE.

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