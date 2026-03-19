El Galaxy Z TriFold de Samsung tuvo una vida fugaz: te contamos por qué se ha descartado y por qué los usuarios ya lo veían venir

Según se informa, Samsung ya está reduciendo las ventas de su Galaxy Z TriFold

Al parecer, las ventas se suspenderán primero en Corea del Sur y luego en Estados Unidos

Algunos usuarios están molestos por esta medida, pero otros ya sabían que iba a suceder

Actualización, 18 de marzo: Esta noticia se ha actualizado para incluir una declaración de Samsung.

A continuación, la noticia original:

Tras una breve vida útil de tres meses, Samsung ha comenzado a retirar del mercado su teléfono inteligente Galaxy Z TriFold, así que si esperabas hacerte con uno este año, quizá ya sea demasiado tarde.

El artículo continúa a continuación

Los rumores de que el Galaxy Z TriFold podría dejar de venderse comenzaron con un informe del sitio web surcoreano Donga. Este afirmaba que Samsung pondría fin a todas las ventas del Galaxy Z TriFold en Corea del Sur tras su última reposición de existencias esta semana; se espera que las ventas se detengan luego en EE. UU., donde «está previsto que las ventas continúen hasta que se agote el volumen de producción actual».

Esos rumores fueron respaldados posteriormente por un informe de Bloomberg del 17 de marzo. Al parecer, un portavoz de Samsung confirmó a Bloomberg que la empresa dejaría de comercializar el Galaxy Z TriFold en EE. UU. una vez que se agotara el inventario restante.

En un comunicado, Samsung nos dijo: «El Galaxy Z TriFold se presentó como un dispositivo de gama súper premium en cantidades limitadas. En Corea, la fuerte respuesta de los consumidores llevó a que se agotaran todas las unidades disponibles. Los clientes de otros países aún tienen la oportunidad de comprar el dispositivo».

Cuando Samsung presentó su teléfono inteligente plegable en tres partes de 2899 dólares en diciembre del año pasado, fue un éxito rotundo, agotándose a los pocos minutos de su lanzamiento debido a su revolucionario diseño plegable de tres pantallas. Entonces, ¿por qué Samsung está retirando del mercado uno de sus dispositivos más innovadores?

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Aunque algunos usuarios han expresado abiertamente su decepción por la desaparición del TriFold (uno de ellos dijo que la decisión es «exasperante»), los fanáticos de la tecnología se lo veían venir desde lejos.

Aunque el Galaxy Z TriFold se agotó a un ritmo vertiginoso, esto se debe en gran medida a que Samsung lo puso a la venta en lotes reducidos (al parecer, las dos primeras remesas fueron de solo 3.000 unidades cada una). Pero esto fue intencional por parte de Samsung, ya que el gigante tecnológico nunca tuvo la intención de que el Galaxy Z TriFold entrara en producción en masa.

Más aún, la intención de Samsung con el Galaxy Z TriFold era simplemente mostrar el nivel de innovación que la empresa es capaz de alcanzar, en lugar de producirlo pensando en el consumidor promedio. Y eso parece razonable, considerando que la mayoría de la gente no querrá cargar con un teléfono-tableta plegable de 10 pulgadas en su vida cotidiana.

Sin embargo, esa no es la única razón por la que los usuarios piensan que Samsung ha eliminado el Galaxy Z TriFold.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En cuanto a los costos de producción, digamos que hay una razón por la que Samsung tuvo que fijar un precio cercano a los 3.000 dólares. El informe menciona que los costos de fabricación del Galaxy Z TriFold son altísimos, especialmente en lo que respecta a componentes clave del dispositivo como la memoria DRAM y la memoria flash NAND, lo que hace que sea increíblemente difícil para Samsung obtener ganancias si se comercializara para el usuario común.

A pesar del resultado inevitable, esto no significa que los usuarios no estén molestos por la decisión de Samsung de dejar de fabricar uno de sus dispositivos más interesantes. Esto se debe en gran parte a su escasa disponibilidad en el mercado, y muchos clientes afirman que nunca tuvieron la oportunidad de conseguir uno en primer lugar.

Por otro lado, una gran cantidad de usuarios ha defendido la medida, dado que nunca se pensó que fuera a ser un miembro permanente de la familia de teléfonos Samsung Galaxy.

¿Qué opinas de la decisión de Samsung de dejar de vender el Galaxy Z TriFold? ¿También te sientes decepcionado o es lo que esperabas?

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.