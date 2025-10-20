REDMAGIC presenta en China su serie 11 Pro con el primer sistema de enfriamiento por líquido en un smartphone

¿Estás listo para una nueva era de los smartphones para gaming? Esperamos que tu respuesta sea positiva, pues RedMagic presentó oficialmente el nuevo REDMAGIC 11 Pro en China.

Guiada por el lanzamiento del concepto "Poder desatado · Fuerza sin límites", la serie 11 Pro rompe las barreras del gaming móvil mediante las primeras innovaciones de la industria en desempeño, enfriamiento, pantalla y sensores táctiles — incluyendo el primer sistema de enfriamiento por líquido en un smartphone de producción en masa, enfriamiento dual por aire y por líquido, pantalla BOE X10, y un chip completamente nuevo de Synaptics para controles táctiles. La Serie 11 Pro combina desempeño bruto con un diseño impresionante para entregar un atractivo dual tanto a jugadores "hardcore" como a los amantes de la tecnología.

Ocho años de experiencia: Una base sólida para la innovación

Construyendo sobre ocho años de vanguardia en innovación de smartphones para juegos, la serie REDMAGIC 11 Pro representa la cúspide en la innovación de REDMAGIC. Combinando décadas de experiencia con funciones revolucionarias, creamos nuevos estándares para juegos móviles, entregando desempeño y experiencias que los jugadores demandan actualmente.

El liderazgo de REMDAGIC está construido sobre la incansable búsqueda de innovación tecnológicas, desde ser los pioneros en integrar ventiladores para enfriamiento y pantallas realmente completes, hasta presentar emuladores de PC integrados para el mercado Chino, además de integrar diseños lujosos como la edición GOLDEN SAGA y compactas tabletas OLED para juegos, todo esto demuestra que la visión de REDMAGIC para anticiparse a las cambiantes necesidades de los jugadores móviles, creando la base sólida sobre la que llegan las innovaciones de la serie 11 Pro.

REDMAGIC 11 Pro se presenta con el primer sistema de enfriamiento por aire y líquido del mundo

La serie 11 Pro de REDMAGIC lleva los juegos móviles al siguiente nivel al resolver uno de los más grandes retos para los smartphones de alto desempeño, el calor. Su sistema de enfriamiento dual por aire y líquido, el primero en el mundo, mantiene la experiencia de juego fluida y sin interrupciones, garantizando un desempeño óptimo incluso bajo las condiciones más intensas de juego.

Los sistemas de enfriamiento por líquido que tradicionalmente estaban limitados a PC y servidores, ahora se ha logrado integrar perfectamente en la forma compacta de un smartphone. Este sistema utiliza líquido fluorado de grado adecuado para servidores de IA, que ofrece un desempeño estable en temperaturas entre 60°C y 108°C manteniéndose no conductivo. Las novedosas técnicas de unión a ultra bajas temperaturas, la micro bomba de cerámica de 0.85mm, y los materiales patentados de acojinamiento garantizan una circulación confiable y validades durante miles de pruebas de caída a 1.5 metros. Para garantizar que ese alto desempeño del enfriamiento por líquido y la resistencia completa al agua junto con su único diseño contra polvo pueden coexistir, este dispositivo ha sido certificado con IPX8.

El enfriamiento por aire mejorado viene de un turbo ventilador contra agua que gira a 24,000 rpm, y trabaja en conjunto con la cámara de vapor 4D y el metal líquido 3.0 para formar un ciclo de manejo térmico de cuatro capas. En conjunto, estas innovaciones mejoran la eficiencia térmica en un 50%, permitiendo al REDMAGIC 11 Pro mantener su desempeño máximo, incluso durante prolongadas sesiones de juego de alta intensidad.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El primer diseño de enfriamiento líquido visible de la industria que redefine la estética de los dispositivos para juegos

La serie REDMAGIC 11 Pro lleva la innovación relacionada con enfriamiento a nuevas alturas con el primer diseño de enfriamiento líquido visible para la industria, transformando el desempeño térmico en una impresionante adición visual. Cuando está activado, el aniño azul translúcido en la parte trasera rota de manera atractiva, creando una imagen distintiva y futurista que mezcla los límites entre la función y el diseño. Producido con un terminado mate brillante, el 11 Pro combina una sensación como de espejo muy tecnológica con un toque refinado para elevar la experiencia sensorial.

Su diseño y ergonomía también han sido refinados, manteniendo el distintivo diseño con bordes planos de REDMAGIC, este dispositivo se siente balanceado y cómodo al no tener protuberancias de las cámaras. Esta serie continúa con el legado de diseño transparente de la marca con cuatro acabados impresionantes: Negro Transparente, Plateado Transparente, Negro y Plateado, atendiendo a una gran variedad de estilos y preferencias.

Poder de doble núcleo, entrega desempeño móvil del nivel de una PC

La serie REDMAGIC 11 Pro ofrece el nivel de desempeño de una PC en la palma de tu mano. Gracias a su arquitectura de doble núcleo, memoria de alta velocidad y sistema avanzado de gráficos, maneja los juegos móviles más demandantes sin problemas, disminuyendo la brecha entre consolas y experiencia móvil.

La configuración de doble núcleo une el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 con memoria LPDDR5T RAM y almacenamiento UFS4.1 PRO para formar el sistema de alto desempeño "Trinity". Este dispositivo está optimizado con Energy Cube 3.0, y puede alcanzar puntuaciones de AnTuTu que sobrepasan los 4.358 millones, y en jugando en la vida real se desempeña sin fallas, y con tasas de cuadros por segundo estables. Títulos como Honkai: Star Rail corren a 60FPS en la configuración más alta de gráficos, y Wuthering Waves corre a 90FPS en configuración ultra, y la curva de cuadros por segundo se mantiene virtualmente lineal.

Ultra Graphics Engine 3.0 combinada con el chip RedCore R4 desarrollado por REDMAGIC, permite que más de 200 juegos puedan ser mejorados a resoluciones de 2K a 144 Hz. La profunda integración con títulos populares como Arena Breakout permite un mapeo completo de los trazos de los rayos, ofreciendo efectos visuales impresionantes y una experiencia de juego inmersiva.

Más allá de extender las capacidades de desempeño, la serie 11 Pro de REDMAGIC en china ofrecerá un emulador de PC integrado, que está potenciado por un sistema propietario de traducción y tecnología multiplataforma, que permite activar una experiencia de juego en un dispositivo para plataformas duales. Por ejemplo, Tomb Raider corre a un promedio de 120FPS, demostrando lo fluido que puede ser el desempeño de una PC en un dispositivo móvil.

Batería de 8,000mAh y carga rápida: Poder duradero para juego extendido

Su gran batería de 8,000mAh en conjunto con su carga rápida inalámbrica de 80W garantiza jugar de manera ininterrumpida, logrando que los jugadores se enfoquen en la vitoria en lugar de preocuparse por la energía.

Esta enorme batería ofrece hasta 13 horas continuas de juegos MOBA a máxima tasa de fotogramas y 10 horas de juegos shooters, derrotando a la competencia. La tecnología de carga con desvío permite a los usuarios jugar mientras cargan sin afectar la salud de la batería, eliminando efectivamente la ansiedad de carga durante sesiones extendidas.

Inmersión inigualable: Full-Screen 2.0 y pantalla BOE X10

La inmersión visual alcanza nuevas alturas con el nuevo REDMAGIC 11 Pro. Su exclusiva tecnología Full-Screen 2.0 alcanza una impresionante relación cuerpo pantalla de 95.3% y elimina las muescas y perforaciones para una verdadera experiencia sin bordes, experiencia ininterrumpida de visión que lleva a los jugadores a cada cuadro de la acción

La pantalla integra materiales BOE X10 bajo el panel, reduciendo el consumo de energía en 10%, extendiendo su durabilidad 30% y mejora la respuesta al movimiento y precisión de color, manteniendo cada imagen vívida y fluida. Soporta resolución de 2,688 x 1,216 píxeles con una tasa de refresco de 144Hz, lo que garantiza visuales claras y movimientos ultrasuaves en todos los títulos de juego.

Mas allá del desempeño, el REDMAGIC 11 Pro ofrece Star Shield Eye Protection 2.0, un avanzado sistema que utiliza sensores de iluminación ambiental por IA para ajustar dinámicamente el brillo y temperatura de color, reduciendo el cansancio visual y garantizando visión cómoda y por largos periodos de juego.

Controles y desempeño táctil de alto nivel: Precisión para juegos competitivos

REDMAGIC 11 Pro introduce el novedoso chip táctil de Synaptics que ofrece sampleo táctil instantáneo a 3,000Hz y sampleo de pantalla completa a 360Hz, reduciendo la latencia y mejorando la respuesta para juegos rápidos. Combinado con MagicTouch 3.0, el sistema previene toques erróneos, garantizando interrupciones por toque y ofreciendo una rápida respuesta táctil, incluso en condiciones de alta sudoración.

Para control de juegos, la serie 11 Pro está equipada con gatillos en los costados a 520Hz que son líderes de la industria y ofrecen respuesta de milisegundos. El área extragrande de toque, combinada con algoritmos anti-sudor aseguran una correcta interacción y minimiza los toques accidentales. El soporte a manos mojadas permite control preciso, incluso en condiciones sudorosas. Este dispositivo también presenta el desbloqueo por huella digital ultrasónico 3D que mejora significativamente la velocidad de desbloqueo al permitir acceso en bajas condiciones de luz sin brillos abruptos.

Estas innovaciones, en conjunto con estrictas adaptaciones a los estándares de desempeño hacen que el REDMAGIC 11 Pro sea oficialmente un dispositivo aprobado por ligas de competencia profesionales de E-Sports como Arena Breakout and League of Legends Mobile.

REDMAGIC OS 11: Inteligencia impulsada por IA para cada escenario

El REDMAGIC 11 Pro no solo es poderoso, también es inteligente. REDMAGIC OS 11 impulsado por MORA la asistente de Inteligencia Artificial ofrece experiencias mejoradas para uso diario y juegos.

AI Social: genera mensajes inteligentes y respuestas altamente empáticas, actuando como un "salvavidas social".

genera mensajes inteligentes y respuestas altamente empáticas, actuando como un "salvavidas social". Reconocimiento de Objetos por IA: combina cámara, algoritmos, e interacciones por voz para identificar en tiempo real objetos como edificios y obras de arte, ofreciendo información contextual y actuando como una "enciclopedia" portátil.

combina cámara, algoritmos, e interacciones por voz para identificar en tiempo real objetos como edificios y obras de arte, ofreciendo información contextual y actuando como una "enciclopedia" portátil. \Búsqueda e pantalla por IA: permite a los usuarios seleccionar contenido en la pantalla para recibir respuestas precisas de manera instantánea, mejorando ampliamente la eficiencia.

Durante las sesiones de juego, un entrenador personal por IA ofrece análisis en tiempo real y apoyo estratégico a nivel de E-Sports, soporta seguimiento a dudas y discusión interactiva para ofrecer a cada jugador asistencia inteligente personalizada.

Imagen al nivel de un teléfono insignia y Livestreaming de grado profesional

REDMAGIC 11 Pro ofrece cámaras principales duales de 50MP, ofreciendo un alto nivel de desempeño para imágenes que rompen el estereotipo de los teléfonos para E-Sports. Captura paisajes nocturnos urbanos y fotografía bajo el agua con resultados de alta calidad, mientras que las funciones impulsadas por IA como Borrar Objetos y Expansión de Imagen permiten a los usuarios salvar imágenes que no son salvables. Estas capacidades apoyan todos los aspectos en la vida de los usuarios, desde contenido juegos hasta fotografía diaria, demostrando la gran evolución de REDMAGIC en imagen.

Para los streamers profesionales, el 11 Pro marca un nuevo estándar con su avanzada transmisión de pantalla y capacidades para transmisión en vivo, soportando salida alámbrica e inalámbrica 8K a 60Hz y 4K 144Hz, pantalla sin bordes y controles independientes de audio y video para cubrir todos los escenarios de transmisión. Las pruebas en la vida real demostraron que una hora de transmisión de se puede realizar de manera estable a 120FPS, con un desempeño fluido y manejo térmico eficiente. Esta combinación de poder para imagen y transmisión ha hecho de REDMAGIC a marca preferida de varios jugadores de E-Sports y creadores de contenido, estableciendo un consenso en todo el mercado: "Transmisión de E-Sports, escoge REDMAGIC".

Laptop para juego REDMAGIC 16 PRO en China: Alto desempeño se une con experiencia inmersiva

La laptop para juegos REDMAGIC 16 PRO ofrece un nivel de desempeño inigualable tanto para usuarios comunes como para usuarios de alto rendimiento, ofreciendo flujos de trabajo creativos mientras puede correr fácilmente juegos AAA. Impulsada con el procesador Intel Core Ultra9-275HX con 24 núcleos y 24 hilos que alcanza hasta 5.4GHz y ofrece hasta 40% mejor desempeño sobre la decimocuarta generación de la serie HX y soporta optimización Intel APO para multitareas y juegos multihilos. Las opciones de gráficos incluyen RTX 5090, 5080, o 5070Ti, atendiendo a diversas necesidades de juego o profesionales.

El desempeño se mantiene estable gracias a la arquitectura de enfriamiento MagicCool 2.0 que optimiza la conducción del calor y su disipación mediante diversas dimensiones. Los Tubos de Compuesto de Hielo 3D están dispuestos en una matriz 4+2, combinados con tubos de cobre cuadrados, incrementando el área de contacto en 10%, y una mejoría de 30% en la eficiencia para transferencia de calor. Los grandes esparcidores de calor VC (Vapor Chamber) y los materiales de cambio de fase de baja resistencia proporcionan una distribución de calor eficiente y ligera, lo que contribuye a una mejora del 40% en el rendimiento sostenido. Adicionalmente la estructura del ventilador con vórtice 2+1 3D IceBlade y sus aspas de compuesto reforzado aumentan la presión del aire en 94.2% y el flujo general de aire en 61.5%, expulsando rápidamente el calor y previniendo la acumulación térmica.

El 16 PRO también impresiona por su diseño futurista, presentando una ventana de matriz de energía de vidrio de sílice-aluminio templado y una cubierta lateral ('C-side') con un recubrimiento de super-feel cuasi-molecular. Este acabado lo hace resistente a rayones, desgaste, huellas dactilares y sudor. Las luces RGB del touchpad, la iluminación RGB de tecla individual y las ventanas RGB personalizables mejoran tanto el atractivo visual como la atmósfera de juego.

Los visuales con manejos por una pantalla 2.0 de 16 pulgadas MagicCloud Ultra Competition que ofrece una resolución de 2560×1600 píxeles con tasa de refresco de 300Hz y tiempo de respuesta de 4ms GTG. Ya sea jugando shooters en primera persona o hacienda scroll rápido a lo largo de documentos o sitios web, la pantalla garantiza movimiento sin imágenes borrosas y muy fluido.

Cuenta con amplia conectividad y de grado profesional, eliminando la necesidad de una estación de trabajo, la 16 PRO incluye Thunderbolt 5, LAN 2.5G alámbrica para juegos en línea de alta velocidad y transmisión en vivo, HDMI 2.1 FRL para pantallas externas con alta refresco de imagen y tres puertos USB-A para teclados, mouse, controles de juego y otros periféricos, soporta juegos y procesos de productividad multi pantalla.

Las mejoras de software vienen con Top Player System, que habilita el overclocking y cambios en modos de desempeño con un solo toque. El asistente por IA MORA integrado permite interacciones por voz, preguntas y respuestas inteligentes, tips para estrategia de juego y asistencia con tareas diarias, mejorando la eficiencia y la experiencia de los usuarios.

Configuraciones disponibles en China:

RTX 5070Ti: 32GB + 1TB – 16,999 RMB

RTX 5080: 32GB + 1TB – 22,499 RMB

RTX 5090: 64GB + 2TB – 29,999 RMB

Presentamos la serie GOLDEN SAGA Series: Estética extrema se une a un diseño coleccionable

Continuando con la emoción de la serie 11 Pro, REDMAGIC presenta la serie GOLDEN SAGA que mezcla el diseño de lujo con la ingeniería premium para E-Sports. Esta serie se presenta bajo el tema "Estética extrema · Leyenda dorada", cuenta con fibra de carbón de grado automotriz de alto rendimiento y el panel trasero con zafiro de grado aeroespacial con dureza Mohs 9, protegiendo contra rasguños y daños del uso diario. Un marco plateado con terminado espejo en conjunto con un botón de encendido con acentos y logo dorados refuerza su efecto de coleccionable y su aspecto de alto rango.

El enfriamiento se eleva con el sistema de enfriamiento con flujo dorado, complementado con una cámara de vapor bañada en oro y ductos para flujo de aire de oro y plata, combinando un gran desempeño térmico con un estilo de vanguardia. Adicionalmente, REDMAGIC anunció que en 2026 tendrá una colaboración con el popular juego Wuthering Waves, más información sobre este producto se revelaran gradualmente en China y todo el mundo.

Expandiendo el universo de juego con un ecosistema de grado profesional

La serie REDMAGIC 11 Pro se extiende más allá de sus dispositivos clave y ahora soporta un ecosistema de juego completo. Accesorios que incluyen controles, sistemas de enfriamiento, baterías externas y cargadores GaN están diseñados para elevar la experiencia móvil de E-Sports y ofrecer desempeño de grado profesional para gamers.

El 11 Pro por sí solo sienta un nuevo estándar para smartphones gamers profesionales. Es el primero en el mundo con un sistema de enfriamiento dual por líquido y aire que mitiga el calor y las variaciones de desempeño, mientras que su pantalla completa sin muescas, sus gatillos en los costados a 520Hz y su batería de 8,000mAh crean un completo panorama de mejores visuales, de control y duración. Con estas innovaciones, REDMAGIC continúa definiendo los juegos móviles de nivel profesional, impulsando los E-Sports móviles hacia el nivel de una consola.

Disponibilidad en China

La serie REDMAGIC 11 Pro se lanza oficialmente el 17 de octubre de 2025 en China con precios desde 4,999 RMB. Estará disponible en diversas configuraciones de almacenamiento y opciones de color:

REDMAGIC 11 Pro

Negro: 12GB+256GB: 4,999 RMB. 16GB+512GB: 5,699 RMB.

Plateado: 12GB+256GB: 4,999 RMB. 16GB+512GB: 5,699 RMB.

REDMAGIC 11 Pro+

Negro: 12+256GB: 5,699 RMB.

Negro Transparente: 16+512GB: 6,499 RMB.

Plata Transparente: 16+512GB: 6,499 RMB. 16+1TB: 6,999 RMB. 24+1TB: 7,699 RMB.

Disponibilidad internacional

Los detalles sobre el lanzamiento global de REDMAGIC 11 Pro se anunciarán oficialmente el 3 de noviembre de 2025 a través de la página oficial.