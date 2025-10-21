POVA 7 Pro 5G: el smartphone gamer de TECNO llegó oficialmente a México

¡Atención! Te tenemos noticias increíbles, TECNO presentó el nuevo POVA 7 Pro 5G, un smartphone diseñado para ofrecer rendimiento superior de nivel competitivo y una experiencia de juego inmersiva a cada momento.

Bajo el lema "Diseñado para Cracks, creado para ganar", este dispositivo redefine el gaming móvil al integrar velocidad, gráficos fluidos, enfriamiento avanzado y batería de larga duración.

Rendimiento de élite para cada partida

Equipado con el procesador MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, el POVA 7 Pro 5G lleva el rendimiento móvil a su máximo nivel. Su arquitectura de 4 nm garantiza eficiencia energética y soporte para juegos a 120 FPS, brindando una ejecución fluida incluso en títulos exigentes como PUBG, CODM o Genshin Impact.

El sistema de enfriamiento Hyper Cooling de 11 capas con cámara de vapor de 4,061 mm² mantiene la temperatura óptima del dispositivo durante sesiones intensas, reduciendo el calor hasta 2 °C para asegurar rendimiento constante sin caídas de FPS.

Pantalla y sonido que te sumergen

(Image credit: TECNO)

La pantalla AMOLED de 6.78" con resolución 1.5K y tasa de refresco de 144 Hz ofrece una fluidez visual que marca la diferencia en cada movimiento. Cada detalle cobra vida con una respuesta inmediata, ideal para shooters, MOBA o battle royale.

El sistema de altavoces duales con Dolby Atmos y certificación Hi-Res Audio, junto con la vibración 4D para gaming, generan una experiencia audiovisual inmersiva que te coloca directamente en el campo de batalla.

Energía para largas sesiones

Su batería de 6000 mAh garantiza horas de juego sin interrupciones, mientras que la carga rápida de 45 W y la carga inalámbrica de 30 W permiten volver a la acción en minutos. Además, cuenta con carga inversa de 10 W, ideal para mantener activos tus accesorios o dispositivos durante torneos o viajes.

Diseño gamer con estilo futurista

Inspirado en una estética interestelar, el POVA 7 Pro 5G presenta un cuerpo geométrico con texturas metálicas y una Mini-LED personalizable, que se ilumina al recibir mensajes, llamadas o al iniciar partidas. Cada detalle visual está pensado para acompañar la adrenalina del juego.

Alianza con Free Fire: jugabilidad sin límites

TECNO refuerza su alianza con Free Fire, integrando elementos visuales y de campaña que celebran el espíritu gamer. La edición especial incluye accesorios temáticos —batería portátil, funda protectora, tarjeta inalámbrica y código de armas— que expanden la experiencia POVA más allá del smartphone.

HiOS 15 Special: interfaz optimizada para jugadores

El nuevo HiOS 15 Special Edition mejora la fluidez y personalización del sistema operativo. Su modo de juego integrado prioriza recursos, reduce notificaciones y optimiza el rendimiento en tiempo real, para una inmersión total sin distracciones.

IA para un juego más inteligente

El POVA 7 Pro 5G integra la potencia de la inteligencia artificial directamente en la experiencia gamer. Su modo de optimización por IA analiza en tiempo real el consumo de recursos y ajusta automáticamente la frecuencia del CPU, la tasa de cuadros y la iluminación de pantalla según el tipo de juego, maximizando rendimiento y duración de batería.

Además, funciones como Game Assistant con IA y AI Scene Recognition identifican escenarios en pantalla para optimizar gráficos, reducir latencia y mantener la red 5G estable incluso en partidas en línea. El resultado es una jugabilidad más fluida, con menos interrupciones y una ventaja real para los gamers competitivos.

Con el POVA 7 Pro 5G, TECNO consolida su posición como una de las marcas más innovadoras en el segmento gamer móvil. Este dispositivo no solo combina potencia, velocidad y diseño, sino que redefine lo que significa jugar desde un smartphone: una experiencia fluida, inteligente y sin límites. Con su integración de IA, su alianza con Free Fire y su tecnología de punta, el POVA 7 Pro 5G se convierte en la herramienta definitiva para quienes buscan dominar cada partida y llevar su rendimiento al siguiente nivel.

Disponibilidad

TECNO POVA 7 Pro 5G ya está disponible en colores Negro tecnológico y Cian Neón por $4,999 exclusivamente por Mercado Libre. Además, todas las compras exclusivas a través de MeLi vienen con la tarjeta magnética, y si eres de las primeras 1,000 personas también te llevas la Powerbank de 5000 mAh.