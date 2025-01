OnePlus Open 2 (rumores): Aquí 5 cosas que me gustaría ver en la nueva generación plegable

¿No creen que ya es hora de una actualización del smartphone OnePlus Open? Nosotros sí, pues ya ha pasado más de un año desde que tuvimos en las manos, pero al parecer no somos los únicos en desearlo, ya que parece que salieron del horno una serie de rumores que poco a poco toman fuerza.

La empresa matriz Oppo parece haber confirmado una ventana de lanzamiento para febrero para su próximo teléfono plegable, el Find N5, con un adelanto en Weibo. Esta ventana de lanzamiento probablemente solo aplicará para China, pero esperamos que este nuevo teléfono se lance mundialmente más tarde como el OnePlus Open 2.

Soy un reconocido fanático del OnePlus Open original, que me demostró que los teléfonos plegables son mucho más que su potencial prometido. Y después de dos meses agradables con el OnePlus Open como mi dispositivo principal, entendí por qué ocupa un lugar en nuestra lista de los mejores teléfonos plegables.

Dicho esto, hay algunas razones por las que estoy escribiendo sobre el Open en tiempo pasado: el teléfono tiene algunos detalles que eventualmente me hicieron regresar a los teléfonos tradicionales. Sin embargo, mi curiosidad por el factor de forma plegable no ha desaparecido, y recientemente me encontré encendiendo el Open, preguntándome si podría hacer el cambio de nuevo.

El rumor de una nueva versión en el horizonte hace que esta pregunta sea aún más relevante. Como encontramos en nuestras reseñas del OnePlus 13 y OnePlus 13R, OnePlus está brillando en el mundo de los teléfonos tradicionales en este momento. Así que tengo la esperanza de que la empresa pueda continuar con ese éxito en sus dispositivos plegables: aquí hay 5 cosas que quiero ver en el OnePlus Open 2.

Más grande, más batería

(Image credit: Future / Philip Berne)

Una de las desventajas más notables de usar un teléfono plegable es una menor duración de la batería en comparación con un teléfono de especificaciones similares, y el OnePlus Open no es diferente.

Aunque el Open puede aguantar un día de uso, sin duda acabarás vigilando el porcentaje de batería más de lo que lo harías con un teléfono plegable de precio similar.

Parte de esto se debe a las limitaciones físicas de un dispositivo que está dividido en dos por una bisagra. La mecánica ocupa un valioso espacio interno, y dos celdas rara vez son tan eficientes como una sola batería unificada.

Sin embargo, nos encontramos en un punto de inflexión en lo que a tecnología de baterías se refiere. Los fabricantes de teléfonos están empezando a abandonar las baterías de iones de litio en favor de los diseños de baterías de silicio-carbono, que tienen una densidad de energía mucho mayor y, por tanto, pueden mantener más carga en el mismo espacio. He tenido la suerte de probar esta nueva tecnología por mí mismo a través del Oppo Find X8 Pro, que tiene una duración de la batería tan grande que ha cambiado fundamentalmente la forma en que pienso acerca de la carga de mi teléfono (aunque con una célula 25% más grande que el OnePlus Open).

Como filial de Oppo, parece que OnePlus podría beneficiarse de los aumentos de batería de la serie Find, y es de esperar que un precio de partida elevado proporcione a la empresa el margen de recursos necesario para equipar el teléfono con una batería de silicio-carbono. Los teléfonos insignia modernos tienen que ser dispositivos para todo el día, y al Open le vendría bien poder estar realmente a la altura.

Una construcción más ligera

(Image credit: Peter Hoffmann)

Utiliza el OnePlus Open con una sola mano durante el tiempo suficiente, y tendrás unos cuantos pensamientos: «Vaya, esta pantalla es enorme», “me pregunto cómo la habrán hecho” y, finalmente, “maldita sea, esta cosa es un poco pesada”.

Incluso como escritor residente de teléfonos y tabletas de TechRadar, yo no recomendaría usar el teléfono durante períodos muy largos de tiempo sin un descanso, pero dicho esto el OnePlus Open de 239g es notablemente pesado durante algo más que un desplazamiento rápido.

En comparación, el iPhone 16 Pro Max pesa 227 gramos, mientras que el Samsung Galaxy S24 Ultra pesa 232 gramos. Ambos teléfonos tienen una pantalla más grande (6,9 y 6,8 pulgadas respectivamente) que la pantalla externa de 6,31 pulgadas del OnePlus Open, lo que habla de la densidad de este último.

Además, el hecho de plegarse impide que el Open ofrezca una ergonomía decente con una sola mano, ya que tiene mucha más profundidad y volumen que un buque insignia típico. Una vez más, esto forma parte de las ventajas y desventajas de un teléfono plegable, y lo ideal sería que la gran pantalla interior concentrara la mayor parte de la atención del usuario, pero aún así estaría bien poder utilizar el teléfono con más facilidad cuando está plegado.

Por suerte, los últimos rumores son esperanzadores. Anteriormente informamos de que el OnePlus Open 2 podría ser el teléfono plegable más delgado del mundo en su lanzamiento, superando los 4,35 mm de grosor desplegado del Honor Magic V3, mientras que GSMArena informa de que el marco del Open 2 podría hacer uso de titanio, que es sustancialmente más ligero que el acero inoxidable u para la actual generación de Open.

Mejores cámaras

(Image credit: Peter Hoffmann)

En su lanzamiento, el OnePlus Open rompió la tendencia de las cámaras de los teléfonos plegables al ofrecer a los usuarios un sistema de cámara realmente actualizado, en un momento en el que la gente y los críticos por igual se sentían un poco decepcionados por la configuración de triple cámara del Samsung Galaxy Z Fold 5, y ahora del Galaxy Z Fold 6.

A modo de referencia, el OnePlus Open cuenta con una cámara principal de 48 MP, una cámara ultra gran angular de 48 MP y una cámara teleobjetivo de 64 MP con zoom 3x -por experiencia, puedo decir que está a la altura de las mejores cámaras de teléfono que he usado nunca-, pero eso no significa que no haya margen de mejora.

Sin embargo, los tiempos han cambiado en el año transcurrido desde entonces, y la competencia está empezando a ser, bueno, competitiva. El Google Pixel 9 Pro Fold viene equipado con una cámara de teleobjetivo 5x, y el mencionado Honor Magic V3 viene con un conjunto de cámaras fantásticamente útiles.

Más que eso, el resto de la industria está avanzando a un ritmo absoluto en lo que respecta a la fotografía: basta con ver las increíbles muestras de imágenes que se encuentran en nuestra reseña del Xiaomi 14 Ultra, la reseña del Oppo Find X8 Pro o la reseña del Samsung Galaxy S24 Ultra. Cuantos menos compromisos presente un teléfono plegable al usuario, mejor, y me gustaría ver que el OnePlus Open 2 aprovecha al máximo su ventaja en fotografía.

Seguridad

(Image credit: Future / Philip Berne)

La pantalla interna de 7,82 pulgadas del OnePlus Open es su mejor y más definitoria característica, pero supone un reto único en lo que a optimización se refiere. No todas las aplicaciones que encontrarás en Google Play Store están optimizadas para dispositivos plegables, especialmente las aplicaciones y juegos más antiguos, lo que significa que las aplicaciones pueden resultar difíciles de usar o incluso bloquearse por completo al cambiar de la pantalla exterior al panel interior.

Sería ridículo pedir a todos los desarrolladores que preparasen sus aplicaciones para el nicho del sector de los teléfonos plegables, pero quizá OnePlus podría asumir parte de la carga implementando una especie de red de seguridad de software con el OnePlus Open 2, que permita a la pantalla interior o exterior seguir ejecutando aplicaciones no optimizadas en su relación de aspecto original cuando el usuario cambie a cualquiera de las dos pantallas.

No soy desarrollador ni mucho menos, así que perdonen si esto es imposible, pero si este tipo de conocimiento de la pantalla es posible, sería alentador para aquellos preocupados por ejecutar sus aplicaciones favoritas en un teléfono plegable aprovechando la flexibilidad de la plataforma.

Protección IP más avanzada

(Image credit: Future / Philip Berne)

Los teléfonos plegables como el OnePlus Open son mucho más complejos mecánicamente que un teléfono tradicional, y tienen múltiples partes móviles que requieren una buena cantidad de espacio para funcionar. Lamentablemente, esto significa que hay pocas posibilidades de que un teléfono plegable llegue a tener una clasificación IP68, al menos no con la tecnología actual.

El OnePlus Open tiene una clasificación IPX4, lo que se traduce en resistencia a las salpicaduras de agua, pero ninguna protección contra partículas sólidas.

Esta es una de las pocas categorías en las que el OnePlus Open se queda realmente atrás. El Samsung Galaxy Z Fold 6 logra una clasificación IP48 - sumergible con resistencia a partículas de 1 mm de ancho, mientras que el Pixel 9 Pro Fold puede soportar un chapuzón pero no puede hacer frente al polvo.

Este es otro de esos temas en los que no se puede pedir el mundo, pero Samsung ha demostrado que una mayor durabilidad es posible. La mayoría de los usuarios de teléfonos insignia no han pensado realmente en la durabilidad desde hace años -aparte de las caídas ocasionales en la acera-, por lo que acercarse a la certificación IP68 estándar de la industria sería una mejora bienvenida para el OnePlus Open 2.

OnePlus aún no ha revelado ninguna información oficial sobre la rumoreada secuela del OnePlus Open, aparte de una ventana de lanzamiento en febrero. Estaremos atentos a las últimas actualizaciones a través de nuestra cobertura dedicada a los teléfonos OnePlus.