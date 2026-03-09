Nuestra primera filtración sobre el diseño del Google Pixel 11 podría haber revelado un cambio en la emblemática barra de la cámara

Ya ha aparecido en Internet una funda para el Pixel 11 Pro XL.

Es posible que tengamos una barra de cámara más grande pero más delgada.

Estos teléfonos podrían salir al mercado alrededor del mes de agosto.

La gruesa barra de la cámara situada en la parte trasera de los teléfonos Pixel, el buque insignia de Google, sin duda los hace destacar, pero parece que podría haber un cambio de diseño en la serie Pixel 11, que se espera para finales de este año.

El fabricante de fundas ThinBorne (a través de Android Authority) ya ha publicado un anuncio de una funda para el Pixel 11 Pro XL, lo que nos da una idea de lo que podría estar por venir. El diseño de la funda sugiere que la barra de la cámara del teléfono podría cubrir un área ligeramente mayor y sobresalir un poco menos.

Echa un vistazo a nuestra reseña del Pixel 10 Pro XL y verás que la isla de la cámara trasera sobresale bastante del teléfono. Esto se debe en parte a que permite funciones como el zoom óptico de 5x, pero el grosor adicional no es del agrado de todos.

En 2026, parece que Google podría haber encontrado una forma de reducir este saliente sin afectar demasiado a las especificaciones de la cámara, aunque, por supuesto, aún no sabemos con qué cámaras se equiparán los teléfonos Pixel 11.

Por confirmar

El Pixel 10a, sin barra de cámara (Image credit: Google)

Ten en cuenta que este diseño actualizado está lejos de estar confirmado, aunque los fabricantes de fundas suelen recibir información previa de los fabricantes sobre las dimensiones de los próximos dispositivos, para que las fundas estén listas el día del lanzamiento.

Esta es casi la primera filtración sobre el Pixel 11, aunque hace unos meses se habló de los cambios que podrían venir con el chipset Tensor G6, el procesador que se espera que se incorpore en todos estos teléfonos.

Si Google sigue el mismo enfoque que el año pasado, tendremos un Pixel 11, un Pixel 11 Pro, un Pixel 11 Pro XL y un Pixel 11 Pro Fold. Los actuales modelos insignia Pixel 10 se presentaron en agosto, por lo que es probable que sus sucesores aparezcan también por esas fechas.

También acabamos de asistir al lanzamiento del Google Pixel 10a, un modelo de gama media que, al igual que el Pixel 9a anterior, prescinde del clásico saliente de la cámara Pixel en favor de una carcasa trasera plana. Tendremos que esperar para ver qué dirección toma el equipo de diseño de Pixel a continuación.

