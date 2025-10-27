Google promete a los propietarios de Pixel 10 que habrá más actualizaciones de la GPU próximamente

Se ha cuestionado el rendimiento de la GPU del Pixel 10.

Google afirma que hay más actualizaciones en camino.

Estas actualizaciones pueden incluir los últimos controladores de GPU.

Sin duda, el rendimiento de la nueva serie Pixel 10 ha sido tema de conversación incluso antes de su lanzamiento, por ello, Google ha prometido que hay múltiples actualizaciones para la GPU en camino.

Así lo ha afirmado un portavoz de Google a Android Authority, en respuesta a una pregunta sobre la GPU de los teléfonos Pixel 10, que es una GPU PowerVR desarrollada por Imagination Technologies.

«Seguimos mejorando la calidad de los controladores en nuestras actualizaciones mensuales y trimestrales del sistema», afirma el comunicado. «Por ejemplo, las últimas versiones de los parches de septiembre y octubre incluían mejoras en los controladores. En futuras versiones tenemos previsto realizar más actualizaciones de los controladores de la GPU».

Estas actualizaciones del sistema se conocen a menudo como Pixel Drops, y la próxima está prevista para diciembre. Si estás experimentando un rendimiento gráfico y de juegos por debajo de lo normal en un Pixel 10, es posible que eso cambie a finales de año.

Problemas de rendimiento

Los teléfonos Pixel 10, incluido el Pro XL, funcionan con un chipset Tensor G5. (Image credit: Philip Berne / Future)

En nuestra reseña del Google Pixel 10, observamos el rendimiento relativamente lento del teléfono al ejecutar juegos exigentes como Call of Duty Mobile, aunque en términos de uso diario no hay ningún problema con la velocidad o la capacidad de respuesta.

Es algo que también se ha observado en otros teléfonos Pixel 10, y el mes pasado se supo que los controladores obsoletos podrían ser, al menos en parte, los responsables. En otras palabras, la GPU no rendía tan bien como podría.

Como señala Android Authority, Imagination Technologies lanzó en agosto nuevos controladores para la GPU PowerVR de los teléfonos Pixel 10. Estos controladores hacen que la GPU sea totalmente compatible con Android 16 y con el soporte Vulkan 1.4, que es la tecnología que se encarga de parte del procesamiento gráfico fundamental.

Sin embargo, estos controladores aún no se han implementado en los dispositivos Pixel 10; estas podrían ser las actualizaciones a las que se refiere Google en su comunicado, aunque tendremos que esperar para verlo. Al menos, es algo en lo que Google está trabajando.

