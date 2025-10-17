El Google Pixel 10 Pro Fold acaba de suspender una prueba de durabilidad con resultados "catastróficos"

La batería del Google Pixel 10 comenzó a echar humo durante una prueba de durabilidad.

El teléfono también se rompió por una línea de antena débil.

Y no logró demostrar su supuesta resistencia al polvo.

El Google Pixel 10 Pro Fold promete durabilidad, pero, ¿qué tanta verdad hay en esta afirmación?

Es el primer teléfono plegable con clasificación IP68 de resistencia al polvo y al agua, y Google afirma que puede soportar hasta diez años de plegado. Pero a pesar de estas supuestas ventajas, el 10 Pro Fold acaba de obtener muy malos resultados en una prueba de durabilidad.

JerryRigEverything ha sometido al Pixel 10 Pro Fold a su batería habitual de pruebas y, al doblar el teléfono, se rompió a lo largo de una de sus líneas de antena. Pero peor aún que la rotura, al enderezar el teléfono, la batería empezó a echar tanto humo que incluso activó la alarma de incendios.

En aproximadamente una década de pruebas con casi todos los teléfonos convencionales, esta es la primera vez que un dispositivo se ha incendiado para JerryRigEverything, y aunque no esperaban que eso sucediera, tampoco les sorprendió que se rompiera a lo largo de la línea de la antena, ya que los dos Pixel plegables anteriores tenían esa misma debilidad, una que Google aparentemente no ha hecho nada para solucionar.

Uno de los peores resultados de la historia

JerryRigEverything describió este resultado como un «fallo catastrófico», comparando la debilidad de la línea de la antena con «construir una tercera Estrella de la Muerte con exactamente el mismo puerto de escape».

Pero, aunque la pantalla rota y la batería humeante son los mayores fallos, no son los únicos, ya que el YouTuber también descubrió que, a pesar de las afirmaciones de Google sobre la certificación IP68, la bisagra del Pixel 10 Pro Fold puede atascarse con arena, lo que les lleva a creer que solo la pantalla es realmente resistente al polvo (como debería ser algo con una clasificación IP68).

Por supuesto, las exigentes pruebas de JerryRigEverything no reflejan necesariamente las exigencias del uso diario, pero si tenías pensado comprar el Google Pixel 10 Pro Fold basándote en cualquier tipo de credencial de durabilidad, debes tener mucho cuidado de no doblarlo demasiado cuando esté desplegado.

