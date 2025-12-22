¡Es oficial! Ya conocemos la fecha de lanzamiento del nuevo "Xiaomi 17 Ultra"

¡Navidad llega con sorpresas! Este 25 de diciembre llega oficialmente el nuevo Xiaomi 17 Ultra, el buque insignia de gama alta de la compañía a China. Pero eso no es todo, pues ya tenemos el primer vistazo de su diseño y arreglo de cámaras.

Tal vez esta noticia te tome por sorpresa, sobre todo porque Xiaomi usualmente presenta en China su línea Ultra los primeros meses del año, por ejemplo, el Xiaomi 15 Ultra se lanzó finales de febrero, justo antes del Mobile World Congress 2025 en Barcelona, además, salió a la venta en marzo. Este movimiento se adelanta a sus competidores y capta la atención de los fans justo antes de terminar el año.

Diseño y primer vistazo

Lo más evidente, el Xiaomi 17 Ultra mantiene el icónico diseño circular y grande de la cámara de la línea Ultra, con la marca Leica en el centro. Aunque el diseño no es innovador, sí se ha simplificado ligeramente, ya que la cámara es un poco más pequeña, además la pantalla trasera secundaria de modelos como el 17 Pro brilla por su ausencia. Por el momento, se conoce que estará disponible inicialmente en los colores blanco y negro.

En relación con las especificaciones, oficialmente no se conocen, sin embargo, hay múltiples rumores que señalas desde características del arreglo de cámaras, hasta un potente procesador.

En el primer aspecto, se dice que el Xiaomi 17 Ultra integrará un sensor principal Omnivision OV50X de 1 pulgada con tecnología LOFIC, pero sin duda, lo más destacado es una nueva cámara teleobjetivo periscopio Samsung de 200 MP con certificación Leica APO, el cual mejorará las tomas de larga distancia, las fotos macro y el zoom.

Por último, también se rumora que incorporará el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, junto con una batería de 6800 mAh. Además, podría admitir carga por cable de 100 W e inalámbrica de 80 W.