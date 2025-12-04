Este es el refrigerador que realmente anticipa hacia dónde va la cocina inteligente

A días de que arranque CES 2026, la conversación sobre el hogar conectado vuelve a centrarse en un protagonista inesperado: el refrigerador. Durante 2025, este electrodoméstico, tan cotidiano como indispensable, vivió una renovación acelerada, impulsada por nuevas demandas del consumidor y por marcas que apostaron por funciones cada vez más inteligentes. Entre ellas, LG volvió a colocarse a la cabeza con su línea InstaView, una tecnología que ya no es solo una característica llamativa, sino un punto de referencia para la industria.

Innovación que abandona la sala… y llega directo a la cocina

Los hábitos del hogar lo dicen todo. LG reporta que un refrigerador estándar se abre 26 veces al día y el congelador, 6 veces. Ese simple dato explica por qué 2025 fue un año en el que los usuarios exigieron equipos más intuitivos, más eficientes y mucho mejor integrados en la rutina diaria.

El mercado respondió con refrigeradores de mayor capacidad, funciones basadas en IA, mejoras en consumo energético y diseños que se adaptan al auge de las compras a granel. Según Kantar, 63% de los consumidores compra a granel por precio y un 49% por conveniencia, lo que llevó a las marcas, incluida LG, a rediseñar espacios internos para aprovechar cada centímetro.

ThinQ: la plataforma que convirtió al refrigerador en un dispositivo inteligente

La historia moderna de las cocinas conectadas tiene un punto de partida muy concreto: el primer electrodoméstico que LG enlazó a un smartphone mediante ThinQ fue un refrigerador. Ese hito abrió la puerta a lo que hoy ya es la norma: todos los modelos actuales de LG operan con esta plataforma.

La utilidad real está en cómo el sistema aprende hábitos, ajusta modos, envía alertas y optimiza funciones sin intervención del usuario. Es, literalmente, un refrigerador que entiende rutinas.

El ahorro energético como estándar, no como extra

Si 2025 tuvo un protagonista, fue la eficiencia. LG apostó fuerte con varias tecnologías clave:

Compresor Inverter Linear , capaz de reducir hasta 41% el consumo gracias a un control más estable de temperatura.

, capaz de reducir hasta 41% el consumo gracias a un control más estable de temperatura. Door-in-Door, un acceso rápido para lo que más se usa, pensado para disminuir hasta 32% la pérdida de aire frío.

un acceso rápido para lo que más se usa, pensado para disminuir hasta 32% la pérdida de aire frío. Y por supuesto, InstaView, que se convirtió en la función insignia de la marca.

InstaView: menos aperturas, más frescura

El panel InstaView sigue siendo uno de los mayores diferenciadores de LG. Dos toques bastan para iluminar el interior y previsualizar los alimentos sin abrir la puerta. En la práctica, eso se traduce en menos fugas de aire frío, temperaturas más constantes y un consumo energético menor.

Lo que empezó como una característica curiosa se volvió una herramienta genuinamente útil, especialmente para hogares que buscan combinar diseño y eficiencia.

IA que anticipa tus hábitos

La evolución más interesante del último año es el salto de la inteligencia artificial. La función AI Inverter analiza patrones de uso durante una semana completa para ajustar refrigeración, producción de hielo e incluso rendimiento nocturno si detecta que el usuario suele abrir el refri a esas horas. Además, puede enviar alertas cuando un alimento está por caducar.

Es un enfoque mucho más proactivo que reactivo: ya no responde al usuario, se adelanta a él.

Más capacidad sin aumentar el tamaño

La optimización del espacio interno también tuvo un rol fuerte en esta generación. El sistema Slim Space Plus reubica la fábrica de hielo a la puerta, liberando hasta 20 litros adicionales dentro del refrigerador. Es una mejora discreta en apariencia, pero notable en uso real, especialmente para familias que almacenan comida semanal o compran en mayoreo.

Enfriamiento remoto y sensores de precisión

Los sensores digitales mantienen una lectura constante de humedad y temperatura, distribuyendo el aire frío en puntos estratégicos. La novedad está en que LG añadió un modo de enfriamiento express activable a distancia desde ThinQ, ideal para quienes necesitan preparar el refri antes de llegar del supermercado.

Hielo en donde sea

La diversificación del hielo se volvió una tendencia real en 2025, y LG respondió con uno de los sistemas más completos del segmento:

Craft Ice redonda

redonda Hielo triturado

Cubos tradicionales

Para quienes disfrutan mixología en casa, es una diferencia notable frente a modelos convencionales.

Y para quienes buscan renovar su cocina, el actual descuento del 55% en lg.com vuelve este modelo aún más atractivo.

Conclusión: InstaView marca el paso rumbo a 2026

El refrigerador lleva años siendo un pilar silencioso del hogar, pero la nueva generación lo ha transformado en un componente clave del ecosistema inteligente. Con IA, eficiencia optimizada, funciones remotas y una ventana que reduce aperturas sin sacrificar diseño, LG InstaView se posiciona como uno de los productos más influyentes de la categoría.

Todo indica que, entrando a 2026, este enfoque híbrido entre conectividad, ahorro y personalización será la norma, y no la excepción. Y hoy por hoy, LG sigue marcando la ruta.