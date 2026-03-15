Philips lanzó una nueva cafetera con un asistente virtual "conversacional" para asegurarse de que tu capuchino esté perfecto

La Philips Café Aromis es una cafetera premium que muele los granos y los prepara directamente.

Cuenta con un menú de 50 bebidas, incluyendo café frío, además de espuma de leche caliente y fría.

Su herramienta «conversacional» Barista Assistant ajusta la configuración de preparación por ti y se puede acceder a ella a través de la máquina o de una aplicación móvil.

¿Buscas una cafetera que prepare tu café matutino tan bien como tu cafetería favorita? La nueva Philips Café Aromis es una máquina de espresso de alta gama que promete precisamente eso, con un menú de 50 bebidas diferentes (incluido el café frío) que se pueden personalizar utilizando lo que Philips denomina un «asistente barista conversacional».

Puede acceder al asistente barista a través de la propia cafetera o de la aplicación móvil Philips HomeID. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y el asistente barista ajustará la configuración interna de la máquina para crear el sabor que prefiera utilizando los granos que elija, sin necesidad de tener experiencia como barista.

Además, hay cinco perfiles de usuario, por lo que no tendrá que preocuparse de que alguien cambie accidentalmente su configuración personalizada de café con leche.

El artículo continúa a continuación

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Philips) (Crédito de la imagen: Philips) (Crédito de la imagen: Philips)

¿No obtienes todo el sabor que te gustaría? La Café Aromis ofrece siete ajustes de intensidad diferentes, que aumentan la dosis de café para darle un toque extra a tu bebida. La mayoría de las cafeteras de grano a taza solo te ofrecen dos o tres opciones de intensidad, por lo que será interesante ver cuánto sabor puede ofrecer la Aromis.

Philips fabrica algunas de las mejores máquinas de espresso que he probado, por lo que tengo grandes expectativas para la Café Aromis. Hace solo unas semanas, la compacta Philips Baristina me impresionó con su ingenioso sistema de preparación «de un solo toque», que hace que preparar café con granos frescos sea tan sencillo como usar cápsulas (y con mucho menos desperdicio). Espero poder probar pronto la Café Aromis y descubrir si merece un lugar en mi selección de las mejores cafeteras.

La Café Aromis ya está disponible para reservar por 1699,99 dólares (unos 1300 libras esterlinas/2400 dólares australianos) en Estados Unidos. He preguntado a la empresa si tiene planes de lanzarla a nivel internacional y actualizaré esta noticia cuando sepa más.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón «Seguir»!

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.