Xbox tiene previsto dar más detalles sobre su próxima consola, Project Helix, "a finales de este año"

Jason Ronald, vicepresidente de Xbox para la próxima generación, ha afirmado que en los próximos meses habrá más noticias sobre la próxima Xbox

En X escribió que "a finales de este año habrá más novedades que compartir sobre el Proyecto Helix"

La publicación se realizó antes de una transmisión en vivo de "Game Dev Update" organizada por Xbox, en la que se resumieron los anuncios de la GDC 2026

Jason Ronald, vicepresidente de Xbox para la próxima generación, ha confirmado que en los próximos meses se darán a conocer más detalles sobre la próxima Xbox, conocida actualmente como «Proyecto Helix».

Ronald hizo estas declaraciones en una publicación reciente en X, en la que escribió: "A finales de este año tendremos más información que compartir sobre el Proyecto Helix".

For those who have asked, this is a recap of our announcements from GDC for those who weren't able to make it. We will have more to share about Project Helix later this year. https://t.co/9dZGg9WYNTMay 7, 2026

La publicación se realizó antes de una transmisión en vivo de "Game Dev Update" organizada por Xbox, en la que se repasaron los anuncios de la marca realizados en la GDC 2026.

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Entre los puntos más destacados de ese evento se encontraba el hecho de que la próxima consola Xbox se encuentra actualmente "en fase avanzada de desarrollo" y que contará con un SoC AMD personalizado compatible con "la próxima generación de DirectX y FSR".

Se dijo que la próxima consola Xbox tenía como objetivo ofrecer "mejoras significativas en eficiencia, escala y ambición visual" al servicio de "mundos más realistas, inmersivos y dinámicos para los jugadores".

Ronald también confirmó que se espera que el hardware inicial se envíe a los desarrolladores a principios de 2027, lo que sugiere que podría lanzarse al público en los próximos dos años.

La oferta actual de Xbox, la Xbox Series X y la Xbox Series S, se lanzó hace más de cinco años, en noviembre de 2020. Dado que la mayoría de las consolas permanecen en el mercado entre seis y siete años, ya es hora de que Microsoft comience a prepararse para su próximo gran lanzamiento.

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En otras noticias recientes, la directora ejecutiva Asha Sharma confirmó que se está deteniendo el desarrollo de Copilot para Xbox y que se está abandonando la funcionalidad de la aplicación móvil de Xbox, en un esfuerzo por "profundizar" la conexión de la marca con los jugadores.

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