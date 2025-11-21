Un nuevo reporte de Microsoft revela que los videojuegos son más satisfactorios que otros Hobbies

En una época en la que gran parte del tiempo se dedica a desplazarse, deslizar y consumir streaming, lo cual a menudo deja una sensación de vacío (como lo demuestran hábitos como el doom-scrolling), existe un tipo de entretenimiento que ofrece algo diferente: los videojuegos. Esta actividad es percibida como tiempo bien invertido, capaz de convertir momentos en significado, un logro que las redes sociales rara vez alcanzan.

Esta es la conclusión central de The Culture of Play Report, un estudio que examina por qué jugar se siente diferente y por qué es considerado un uso valioso del tiempo por una gran cantidad de personas.

Para obtener una visión precisa de la percepción de los jugadores, se llevó a cabo una colaboración entre Xbox y Edelman Data & Intelligence. Se encuestó a 1,500 adultos que juegan videojuegos en Estados Unidos, incluyendo una amplia mezcla de estilos y perspectivas, desde jugadores dedicados hasta participantes casuales, con diversidad demográfica.

El significado, la conexión y la autoexpresión: Las claves del retorno

Los resultados de la encuesta destacan tres razones fundamentales por las que los jugadores regresan constantemente a esta forma de entretenimiento: significado, conexión y autoexpresión. El informe sugiere que el mundo está reconociendo que los videojuegos podrían ser la forma de entretenimiento más gratificante, socialmente conectada y poderosa de la actualidad.

Juego con Significado

El 68% de los jugadores encuestados afirmó que jugar es más satisfactorio emocionalmente que otros pasatiempos, y tres de cada cuatro indicaron sentir que están haciendo algo significativo mientras juegan. Se argumenta que los videojuegos no solo entretienen, sino que exigen algo del jugador: al construir, explorar o competir, la recompensa no es pasiva, sino personal.

La Amistad Perdura: Más Allá de los Likes

En un entorno de interacciones fugaces, los videojuegos contribuyen a construir conexiones duraderas:

Seis de cada diez jugadores en el estudio hicieron amistades para toda la vida gracias a los videojuegos.

Más de la mitad declaró que sus comunidades de juego les han brindado apoyo en momentos difíciles.

Tres de cada cuatro jugadores esperan transmitir su amor por jugar a la siguiente generación.

Durante los 12 meses anteriores a la encuesta, el 46% de los jugadores en Xbox eligió jugar juntos en títulos como Call of Duty, Forza Horizon 5 y Fortnite.

Un juego moldeado por ti

A diferencia de otros espacios en línea donde los algoritmos dictan el contenido, en los videojuegos la persona decide quién es, qué hace y cómo juega. Esta libertad es un valor importante. Sin embargo, no significa estar solo; casi la mitad de los encuestados dice sentirse abrumada por demasiadas opciones. En contraste, casi nueve de cada diez considera útil la curación de contenido y ocho de cada diez está dispuesta a usar formas más inteligentes para descubrir qué jugar.

Por ello, se están explorando nuevas herramientas, como Gaming Copilot, para simplificar la exploración y hacer que cada sesión se sienta más personal sin eliminar las opciones que hacen que el juego sea único.

La cultura que el juego construyó

El significado, la conexión y la autoexpresión que los jugadores encuentran han transformado la manera en que se cuentan historias, se comparten ideas y se percibe uno mismo. La satisfacción que encuentran las personas en jugar impulsa la creación, el intercambio de historias, la conexión y la reinvención de tendencias, y esa creatividad ya es parte de la cultura colectiva.

La influencia de los videojuegos es visible en la cinematografía, la música, la moda y las comunidades formadas, demostrando que jugar no solo refleja la cultura, sino que ayuda activamente a construirla.

Metodología del reporte

El estudio fue encargado por Microsoft a Edelman Data & Intelligence, y consistió en una encuesta en línea de 20 minutos realizada a 1,500 jugadores de videojuegos en Estados Unidos, entre el 25 de junio y el 2 de julio de 2025. El panel de encuestados fue seleccionado para coincidir con las demografías de la población estadounidense (hombres y mujeres mayores de 18 años).

El análisis incluyó tres segmentos de audiencia: Core Players (quienes pasan la mayor parte del tiempo jugando y siguiendo noticias de la industria), Enthusiastic Players (quienes dedican entre una cuarta parte y la mitad de su tiempo al juego y siguen tendencias casualmente), y Casual Players (quienes juegan principalmente en móvil o tableta y rara vez siguen noticias).