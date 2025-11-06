Un nuevo avance sugiere que dos de los X-Men más esperados podrían llegar pronto a Marvel Rivals

Las últimas notas del parche de Marvel Rivals han adelantado la incorporación de dos X-Men más.

Los fans han descubierto ilustraciones que insinúan la llegada de Rogue y Gambit.

Los rumores sugieren que se añadirán en la temporada 5, el 14 de noviembre.

¿Eres fan de Marvel Rivals y de los X-Men? De ser así, te tenemos increíbles noticias, pues pronto estarían llegando dos de los mutantes más queridos.

Según informa GamesRadar, Rogue y Gambit han aparecido en la miniatura de las últimas notas del parche, lo que parece confirmar que NetEase Games tiene previsto añadir al dúo de X-Men a la plantilla en breve.

La miniatura está cubierta con un filtro amarillo de alto contraste, pero gracias al usuario "badguyjohn" y al poder de la edición para mejorar la imagen, la ilustración es mucho más clara y, sí, sin duda parecen Rogue y Gambit.

Nuestro primer vistazo a la pareja de X-Men nos muestra a ambos con una especie de variación de sus trajes clásicos de cómic: Rogue con su cabello rizado, chaqueta corta y mono, y Gambit con su icónico casco y su largo abrigo.

botched, but clearer look at rogue and gambit in #MarvelRivals https://t.co/gX8G2dDBNl pic.twitter.com/XXI3Twur9QNovember 5, 2025

NetEase Games aún no ha anunciado a Rogue y Gambit, pero desde hace tiempo se rumorea que se unirán al elenco. Las últimas filtraciones también sugieren que los personajes se añadirán en la temporada 5, que comenzará el 14 de noviembre.

Si es así, ambos podrían ser duelistas o incluso clasificarse como vanguardias, si se tienen en cuenta sus respectivas habilidades en los cómics.

Marvel Rivals se encuentra actualmente en la temporada 4.5 y recientemente ha añadido a Daredevil como Duelista.

Para más información, no te pierdas nuestra guía de la próxima temporada de Marvel Rivals, donde encontrarás todo lo que necesitas saber, incluidos los detalles de la hoja de ruta, las fechas de lanzamiento de la temporada 5 y mucho más.

