"Tu misión aún no ha terminado": Warhammer 40,000: Space Marine 2 tiene tanto éxito que contará con un año más de contenido

Warhammer 40,000: Space Marine 2 recibirá un tercer año de contenido sorpresa

Las actualizaciones continuarán a lo largo de 2026

Se agregarán contenidos como nuevas armas, misiones y mucho más

Warhammer 40,000: Space Marine 2 es tan popular que recibirá un tercer año de contenido por sorpresa.

El desarrollador Saber Interactive ha revelado una hoja de ruta actualizada para el segundo año del juego, confirmando que las actualizaciones se extenderán durante un período más largo, con un tercer año de soporte recién anunciado que abarcará todo el 2026.

"Tu deber aún no ha terminado, hermano", escribieron los desarrolladores. "Últimamente, nuestras actualizaciones han tenido muy buena acogida entre la comunidad, lo que realmente nos motiva a mantener el impulso durante el tercer año".

El artículo continúa a continuación.

(Image credit: Focus Entertainment)

Está previsto que a finales de este año se lance una importante actualización, el Parche 13, que introducirá una gran cantidad de contenido, como una nueva misión PvE. La función «Wargear» recibirá una revisión muy solicitada que, por fin, permitirá a los jugadores utilizar algunas opciones de personalización específicas de una clase en otras clases.

Además, se planea una gran revisión del modo «Asedio», que incluirá nuevos modificadores de jugabilidad para renovar la experiencia. Los enemigos «Hive Tyrant» y «Vortex Beast» también se han rediseñado para convertirlos en jefes.

Hay mucho más, incluyendo una nueva arena de práctica en la barcaza de batalla para que los jugadores prueben su equipo antes de lanzarse a la batalla, la posibilidad de crear una configuración de ventajas con hasta tres de tu elección, y la nueva carabina de perno como arma secundaria.

Los jugadores más dedicados también podrán obtener seis nuevas variantes de armadura y tres nuevas variantes de armas al completar Hazañas Heroicas.

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Teniendo en cuenta todo el contenido gratuito que se está añadiendo, por no mencionar el hecho de que Space Marine 2 se ha incorporado recientemente a Xbox Game Pass y al catálogo de juegos de PlayStation Plus (además de la emoción añadida que rodea a la nueva edición de su material original, el juego de mesa Warhammer 40,000, que se lanzará el próximo mes), no debería sorprender demasiado que el juego haya alcanzado ya el hito de más de 12 millones de jugadores.

¿Quieres probarlo? Warhammer 40,000: Space Marine 2 ya está disponible para PC, PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S.

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