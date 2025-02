Tides of Annihilation: Todo lo que necesitan conocer del próximo título de acción y aventura de Eclipse Glow Games

Como les habíamos adelantado, este 12 de febrero se llevó a cabo el primer State of Play de PlayStation del año, donde la compañía nos sorprendió con novedades que llegarán próximamente.

De la mano de Eclipse Glow Games, uno de los principales desarrolladores de títulos AAA con sede en Chengdu (China), State of Play vio el primer vistazo a su próximo título de acción y aventura, Tides of Annihilation, durante el Sony State of Play. Tides of Annihilation, que combina combates intensos y vertiginosos, una narrativa envolvente y un escenario inolvidable, invita a los jugadores a explorar una versión rota del Londres moderno transformado por una invasión de otro mundo.

"Debutar con Tides of Annihilation en el Sony State of Play es un logro increíble para el equipo de desarrollo de Eclipse Glow". "También es solo el principio. Hemos creado un mundo que reimagina la Leyenda Artúrica donde los temas del valor, la lealtad y el heroísmo se entrelazan con una historia épica ambientada en un escenario extraño pero familiar que pondrá a prueba el temple de los verdaderos jugadores e impulsará el género". Kun Fu, productor jefe de Eclipse Glow Games

Tides of Annihilation es un título narrativo para un jugador ambientado en una retorcida versión del Londres moderno alterado catastróficamente por una invasión de otro mundo. En el papel de Gwendolyn, la única superviviente de la humanidad, los jugadores se embarcan en una búsqueda legendaria a través de los icónicos alrededores de Londres para desentrañar un misterio que determinará el destino de la propia realidad. Luchando junto a caballeros espectrales invocables, los jugadores se encontrarán con hordas de enemigos, jefes inolvidables y niveles verticales en forma de gigantescos caballeros que deambulan por el paisaje.

Cabe detacar que Tides of Annihilation se está desarrollando actualmente para PC a través de Steam y consolas. ¿Cuántos de ustedes esperan con emoción este título?