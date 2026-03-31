The Elder Scrolls Online llegará a Xbox Game Pass en junio, y ahora mismo es gratis con PlayStation Plus

La colección de The Elder Scrolls Online: Gold Road ya está disponible de forma gratuita en PS Plus

El juego también llegará a Xbox Game Pass y Xbox Play Anywhere en junio

A principios de 2027 se lanzará nuevo contenido que llevará a los jugadores de vuelta a Skyrim

Zenimax Online Studios ha anunciado grandes planes para The Elder Scrolls Online, entre los que se incluye su lanzamiento en Xbox Game Pass.

Durante el Seasons Direct de 2026 celebrado hoy, además del nuevo contenido jugable que llegará al juego el próximo mes con Season Zero: Dawn and Dusk, Zenimax reveló que los jugadores volverán al helado norte de Tamriel, en Skyrim, y explorarán una «región emblemática» nunca antes vista en The Elder Scrolls Online.

Esta actualización también introducirá la primera Zona de Excursión del juego, así como ventiscas dinámicas que «afectarán la jugabilidad de la zona en sí».

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Además, The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road, que incluye el juego base y todas las zonas principales de los capítulos (incluidas Morrowind, Summerset, Elsweyr, Greymoor, Blackwood, High Isle, Necrom y Gold Road), está disponible de forma gratuita en este momento si estás suscrito a PlayStation Plus.

La oferta está incluida en los juegos mensuales de PlayStation Plus de marzo y termina el 6 de abril, y se puede jugar en PlayStation 5 y PlayStation 4, así que asegúrate de aprovecharla mientras puedas.

Además de esto, The Elder Scrolls Online llegará a Xbox Game Pass y Xbox Play Anywhere el 2 de junio, por lo que podrás jugarlo en Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC sin costo adicional.

A principios de este año, Zenimax anunció la primera zona de eventos del juego, el Night Market, que llegará el 29 de abril. Se trata de una zona de jugador contra entorno (PvE) de tiempo limitado descrita como "contenido nuevo y experimental".

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También están por llegar dos nuevas actualizaciones de contenido de la historia, cada una de ellas centrada en el Gremio de Ladrones y en Sheogarath.

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