TEKKEN 8 suma a Armor King y Miary Zo a su elenco en la temporada 2

¿Te perdiste todas las novedades de Takken 8 que Bandai Namco presentó durante el Evo France 2025? De ser así, no te preocupes, aquí tenemos todos los detalles.

El icónico Armor King se une hoy a la lucha en acceso anticipado para los poseedores del pase de personajes de la temporada 2 y del pase de personajes y escenarios de la temporada 2, con acceso completo a partir del 16 de octubre de 2025. Los fans que asistieron al evento también pudieron disfrutar de la presentación de una nueva jugabilidad y de los primeros detalles de Miary Zo, un personaje original y el último personaje DLC de la temporada 2, que se unirá al elenco en acceso anticipado el 1 de diciembre de 2025. Desarrollado por Bandai Namco Studios Inc., TEKKEN 8 ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

La " The Dark Supernova " se reaviva con el regreso de Armor King al ring, consumido por la venganza por su hermano caído. Antaño buscaba justicia en el Torneo del Rey del Puño de Hierro, pero el destino le negó su venganza cuando el torneo desapareció bajo el reinado de terror de G Corp. Enfrentado a su rival, King, que intentaba detener el ciclo de odio, Armor King se negó a ceder y juró: "Me vengaré. Pase lo que pase". Ahora, empuñando una técnica prohibida transmitida por su hermano, el luchador rudo se une al elenco de TEKKEN 8, listo para ajustar cuentas de una vez por todas. Consulta el elenco completo y descubre más sobre los legendarios personajes del juego en el desglose oficial del elenco de TEKKEN 8 .

TEKKEN 8 también reveló a los fans el nuevo personaje Miary Zo. Presentado por primera vez en Evo 2025, Miary Zo estará disponible en acceso anticipado el 1 de diciembre de 2025 para los poseedores del pase de personajes de la temporada 2 y del pase de personajes y escenarios de la temporada 2, y para todos los jugadores el 4 de diciembre de 2025. Su lanzamiento también introducirá Baobab Horizon, un nuevo escenario inspirado en los viajes del equipo de desarrollo a Madagascar. Rodeados de antiguos baobabs y una vívida fauna, los jugadores se enfrentarán en un paisaje bañado por el sol que celebra la cultura y la belleza natural de la tierra natal de Miary Zo. El escenario estará disponible para los poseedores del pase de personajes y escenarios del año 2 y se podrá comprar por separado.

Miary Zo encarna el recipiente del Dios Guerrero Plateado, una presencia divina arraigada en la leyenda malgache. Su estilo de combate único se inspira en el morengy, un arte marcial tradicional malgache, junto con otras influencias africanas y movimientos inspirados en los animales que aprendió observando a las criaturas con las que creció. Acompañada por Vanilla y Cacao, dos lémures de cola anillada que se dice que son mensajeros del Dios Guerrero Plateado, Miary Zo transmite una energía alegre y desenfadada, tratando a cada rival como un «amigo de batalla para siempre».