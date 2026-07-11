"Si no es la PS6, entonces será la PS7": un analista afirma que el fin de los discos físicos en PlayStation era inevitable, ya que "el ecosistema de las consolas es casi totalmente digital en este momento"

Daniel Ahmad, de Niko Partners, afirma que era inevitable que Sony dejara de producir discos físicos

Dice que, de no ser por la PS6, habría sucedido con la PS7

Ahmad afirma que Sony quiere crear un "ecosistema cerrado con altos márgenes"

La decisión de Sony de dejar de producir discos físicos para PlayStation en 2028 causó una gran sorpresa en la comunidad, pero un analista considera que esta medida era inevitable dado el aumento de las ventas digitales en las consolas.

Al compartir sus opiniones en un extenso hilo en X, en respuesta a un fan que comparó la situación con la eliminación del conector para audífonos de los productos de Apple, Daniel Ahmad, de Niko Partners, dijo: «Se parece más a cuando Apple eliminó la unidad de CD de sus computadoras portátiles a partir de 2008».

Explicó que, si bien hubo muchas quejas en ese momento, «hoy en día nadie se queja de ello», y tampoco hubo muchas personas que se quejaran a principios de la década de 2010. Ahmad atribuye la decisión de Sony al hecho de que el software digital de PlayStation tiene ahora un mejor desempeño que nunca antes del lanzamiento de la PS4.

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"Lo primero que hay que destacar sobre la decisión de Sony es que, inevitablemente, esto iba a suceder en algún momento para las consolas. Si no es con la PS6, entonces con la PS7", continuó Ahmad. "Las ventas digitales de juegos completos en PlayStation han pasado de menos del 10% antes del lanzamiento de la PS4 a alrededor del 80 % en la actualidad".

Agregó: "En Xbox ya supera el 90%, y, si algo me sorprende, es que no hayan sido ellos los primeros en hacerlo. Sí, estas cifras incluyen los juegos exclusivamente digitales, lo que refleja el entorno actual del mercado, pero no incluyen el contenido descargable (DLC), las microtransacciones ni las suscripciones o los juegos gratuitos".

Ahmad compartió un poco más de información para respaldar sus afirmaciones, señalando que alrededor del 50 % de los usuarios de PS5 están suscritos a PS Plus y han acumulado una gran biblioteca y/o tienen acceso a numerosos juegos digitales.

"La verdad es que, a estas alturas, el ecosistema de las consolas es casi totalmente digital", dijo, y señaló que Sony también obtiene ingresos a través de contenido adicional digital, como microtransacciones y otras compras dentro de los juegos, más de lo que gana "con la venta combinada de juegos completos físicos y digitales".

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Juegos como Fortnite, Grand Theft A 5, Minecraft, Call of Duty, Apex Legends, Marvel Rivals, Battlefield 6 y Arc Raiders, señaló Ahmad, registraron el mayor número de jugadores en la PS5 en mayo, y la mitad de ellos no se distribuyen en un disco físico.

"Más del 30% de las PS5 vendidas hasta la fecha no cuentan con unidad de disco (lo que significa que el 70 % sí la tiene, sin embargo)", agregó el analista. "Pero lo más importante es que la tasa actual de ventas de las PS5 exclusivamente digitales supera el 50%".

(Image credit: Embark)

Ahmad también señaló que las cifras de ventas de Insomnia Games —que se han presentado como evidencia de que las ventas físicas representan una parte importante de las ventas de la PS5— están «desactualizadas» y que «la gente está prestando atención a las cifras de ventas al por mayor en lugar de a las de ventas al consumidor».

Explicó que una de las razones por las que las ventas al por mayor son elevadas para ciertos juegos físicos es «porque Sony cuenta los paquetes como ventas al por mayor, incluso si se trata de un código digital que viene con la consola».

La razón por la que él cree que Sony está avanzando hacia un futuro totalmente digital es simple: «El argumento económico». Debido a los márgenes de ganancia entre los juegos físicos y los digitales, Sony puede quedarse con el 100 % de las ventas de los juegos propios en la PlayStation Store, pero solo gana 21 dólares (el 30 %) de un título de terceros que cuesta 70 dólares.

«Cuando [Sony] vende un juego de terceros en tiendas físicas, gana alrededor de la mitad de esa cantidad, aunque el jugador gaste los mismos 70 dólares», dijo. «La diferencia no es tan marcada para los editores de terceros, pero preferirían vender todos los juegos digitalmente si pudieran, para obtener márgenes más altos». Es por eso que los ingresos por juegos físicos representan solo el 5 % de los ingresos totales por ventas de software de juegos de Sony (incluidos DLC y MTX), a pesar de que representan un porcentaje mayor de unidades vendidas. Cuando Sony anunció que dejaría de publicar juegos para PC, nadie señaló que, en esencia, ganaba lo mismo con las ventas para PC que con las ventas de discos físicos, y que lo primero se consideraba muy poco».

Ahmad señaló que otra razón es la situación actual del mercado, en la que los precios de las consolas parecen estar subiendo constantemente. Sony sabe que la PS6 podría entrar en un mercado donde otros dispositivos superan los $1000, y los jugadores se lo pensarán dos veces antes de comprar la nueva consola el primer día.

«Si bien parte de esto se debe a la reducción de costos, también es el reconocimiento de que las consolas ya no serán dispositivos de mercado masivo a 199 dólares y que deberán enfocarse en los jugadores empedernidos que están dispuestos a gastar más que nunca», dijo.

Una tercera razón sería que Sony quiere crear un «ecosistema cerrado con altos márgenes».

“El alejamiento de la PC se debe en parte a esto, el fin de la producción de discos también tiene que ver con esto, al igual que la exploración de diferentes formatos. En este momento puedes revender, regalar o incluso solicitar el