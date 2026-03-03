Según una fuente confiable, Starfield, el juego exclusivo para Xbox de Bethesda, podría haber recibido finalmente una fecha de lanzamiento para PS5

Starfield podría llegar finalmente a PS5

Una filtración afirma que el juego se lanzará el 7 de abril de 2026

Se afirma que habrá ediciones estándar y premium

¿Starfield, el juego "exclusivo" de Xbox ya tiene fecha de lanzamiento en PlayStation 5? Así como lo lees, al menos si la nueva filtración resulta ser cierta.

Así lo afirma el fiable filtrador de la industria de los videojuegos "Billbil-kun", del medio francés Dealabs, quien informa de que el juego de rol espacial exclusivo para Xbox se lanzará oficialmente el 7 de abril de 2026 para PS5.

Afirman que Starfield estará disponible en ediciones estándar y premium, pero no han podido proporcionar detalles sobre lo que incluirán. Se dice que costarán 44,99 £/49,99 € y 59,99 £/69,99 €, respectivamente.

También señalaron que la versión para PS5 no ofrecería un periodo de acceso anticipado por reserva, a diferencia de las ediciones originales para Xbox y PC.

Su fuente, que según el filtrador «no siempre ha sido fiable en el pasado», no proporcionó más información, pero sí sugirió que Microsoft tiene previsto abrir las reservas entre el 17 y el 18 de marzo, es decir, dentro de unas semanas.

«Queda por ver si este plazo coincidirá con el anuncio oficial del lanzamiento del juego para PS5», afirmaron.

Starfield se lanzó en 2023 y posteriormente recibió varias actualizaciones junto con la expansión Shattered Space. También hay rumores de que la segunda gran expansión llegará este año y se titulará Starborn.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Desde hace tiempo se rumorea que habrá una versión para PS5, así como una edición para Nintendo Switch 2. No sería de extrañar, teniendo en cuenta la apuesta continua de Microsoft por las plataformas múltiples y el hecho de que el antiguo director de Xbox, Phil Spencer, no descartara la idea de que Starfield llegara a PlayStation cuando se le preguntó el año pasado.

También se afirma que el juego recibirá una importante actualización este año junto con la versión para PS5, que añadirá mejoras a las pantallas de carga de los vuelos espaciales y al motor Creation Engine.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.