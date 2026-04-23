Según un informe, se está preparando un nuevo plan de Xbox Game Pass de "elige lo que quieras", que permitirá a los usuarios decidir qué contenido desean incluir en su suscripción

Según se informa, se está preparando un nuevo plan de Xbox Game Pass en el que el usuario puede elegir lo que quiere

Windows Central afirma que la nueva fórmula permitirá a los usuarios personalizar el contenido de su suscripción

La directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, también ha adelantado una nueva colaboración con Discord

Según se informa, Microsoft está trabajando en un nuevo plan de Xbox Game Pass que permitiría a los usuarios elegir el contenido de su suscripción.

Así lo afirma Jez Corden, de Windows Central, quien sostiene que, según le han comunicado sus fuentes, el objetivo a largo plazo de la empresa es hacer que el servicio de suscripción sea «más flexible».

Esto coincidiría con lo que la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, dijo recientemente en un memorándum filtrado dirigido al personal, en el que admitió que el servicio era «demasiado caro» para los jugadores.

El artículo continúa a continuación.

«A corto plazo, Game Pass se ha vuelto demasiado caro para los jugadores, por lo que necesitamos una mejor relación calidad-precio», reza el mensaje, obtenido por The Verge. «A largo plazo, convertiremos Game Pass en un sistema más flexible, lo cual llevará tiempo probar y aprender».

Corden afirma que se está barajando una fórmula de «elige tu propio plan» para Game Pass, en la que los usuarios podrían decidir qué paquetes de contenido quieren en su plan.

La idea, en esencia, significaría que los jugadores podrían eliminar Cloud Gaming de su plan para bajar el precio, e incluso eliminar contenido como el servicio de suscripción Fortnite Crew y añadir en su lugar juegos de Xbox desde el primer día.

Windows Central también señala los nombres en clave filtrados de Microsoft, «Duet» y «Triton», para Xbox Game Pass, lo que sugiere que se están preparando nuevos paquetes.

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Los jugadores han reaccionado al informe, y algunos han compartido su entusiasmo por el posible cambio, mientras que otros sospechan que Microsoft «probablemente solo esté buscando una forma de cobrarte un poco menos de dinero por un contenido significativamente menor».

«Por favor. No necesito la mitad de las cosas por las que pago», comentó un usuario en un hilo de Reddit.

Otro escribió: «¡Genial! Como alguien que no usa estas bonificaciones, me beneficiaré de estos cambios».

El informe también llega justo cuando el director ejecutivo de Xbox adelantó una nueva asociación entre Microsoft y Discord, escribiendo en X/Twitter que están «uniendo fuerzas de nuevo» como parte de un esfuerzo por «hacer que Game Pass sea más flexible para nuestros jugadores».

Game Pass Ultimate incluye actualmente un mes de Discord Nitro, por lo que es posible que Xbox esté buscando mejorar la oferta.

La noticia llega después de que Xbox anunciara una rebaja de precio en Game Pass Ultimate y PC Game Pass, así como la eliminación de los títulos de Call of Duty como ofertas de lanzamiento.

Ahora, Game Pass Ultimate costará 22,99 dólares en lugar de 29,99 dólares al mes, mientras que PC Game Pass pasará de 16,49 dólares a 13,99 dólares al mes.

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