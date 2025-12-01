Según se informa que Intergalactic: The Heretic Prophet aún está a años de su lanzamiento

Según se informa , Intergalactic: The Heretic Prophet no se lanzará en 2026 y aún faltan años.

Varios periodistas han dicho que el juego no estará en The Game Awards

El nuevo título de Naughty Dog tiene el potencial de ser un título de lanzamiento de PS6

Fuentes afirman que el próximo juego de Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet, no se lanzará en 2026 y aún faltan años.

Intergalactic: The Heretic Prophet fue anunciado durante The Game Awards el año pasado; sin embargo, según varios periodistas, el nuevo juego del estudio que nos dio The Last of Us y Uncharted no estará en la ceremonia de este año.

En respuesta a algunas especulaciones, luego aclaradas por el periodista Colin Moriarty, Jeff Grubb de Giant Bomb dijo : "No se mostrará en The Game Awards", y agregó que la gente le ha confirmado que el juego "tampoco saldrá en 2026".

Jason Schreier de Bloomberg también corroboró las afirmaciones de Grubb en Reddit, diciendo: "Puedo asegurarles que Intergalactic no saldrá en 2026", que fue lo que afirmó en marzo.

Con rumores circulando de que la PlayStation 6 se lanzará en algún momento entre fines de 2027 y principios de 2028, y ahora varios periodistas afirmando que Intergalactic no llegará en 2026, el juego tiene el potencial de ser un título de lanzamiento de PS6.

De ser así, el próximo juego de Naughty Dog podría saltarse por completo la PS5, o al menos lanzarse en PS5 junto con la PS6. En cualquier caso, sería una decisión extraña, considerando que el estudio aún no ha lanzado un título original para la generación actual que no sea una remasterización de The Last of Us o The Last of Us: Parte 2.

Cuando se presentó Intergalactic el año pasado, pudimos disfrutar de una extensa secuencia cinematográfica que mostraba a Tati Gabrielle como el personaje principal, Jordan A. Mun, en un mundo de ciencia ficción ambientado miles de años en el futuro.

El director del juego, Neil Druckmann, compartió más sobre Intergalactic a principios de este año, diciendo que el juego es "un juego sobre fe y religión" y que ahora lo está jugando el equipo de desarrollo.

