Saber Interactive confirma que su remake de Star Wars: Knights of the Old Republic "sigue en desarrollo"

La nueva versión de Star Wars: Knights of the Old Republic aún se encuentra en desarrollo

El director creativo de Saber Interactive, Tim Willits, ha confirmado que el proyecto aún está en marcha

Afirma: "Sí, aún se encuentra en desarrollo. Es todo lo que puedo decir"

¿Lo olvidaste? Saber Interactive sigue trabajando en el remake de Star Wars: Knights of the Old Republic.

En una entrevista con IGN, el director creativo del estudio, Tim Willits, respondió de forma breve sobre el futuro del juego:

“Sí, todavía está en desarrollo. Eso es todo lo que puedo decir”.

Aunque Willits no compartió más detalles sobre el remake, al menos la confirmación deja claro que no ha sido cancelado.

El Star Wars: Knights of the Old Republic original fue desarrollado por BioWare, el estudio responsable de sagas como Dragon Age y Mass Effect. El remake moderno se anunció en 2021, por lo que ya han pasado casi cinco años desde su tráiler de presentación que emocionó a los fans.

Willits también habló sobre el estado del proyecto en marzo de 2025, cuando señaló que el estudio estaba trabajando en numerosos juegos de distintos géneros y que “todo lo que hemos mencionado sigue en desarrollo”.

De acuerdo con un reporte de Game File publicado en diciembre de 2025, se confirmó que Aspyr ya no lidera el desarrollo del remake, y que el proyecto pasó a manos de Mad Head Games, el estudio detrás de Hellraiser: Revival.

El mismo informe también asegura que existen planes para un posible Star Wars: Knights of the Old Republic 2.

En otras noticias relacionadas con la franquicia, un nuevo juego ambientado en la era de la Antigua República también está en desarrollo. Se trata de Star Wars: Fate of the Old Republic, creado por Arcnaut Studios y dirigido por Casey Hudson, conocido por su trabajo en Knights of the Old Republic y la trilogía de Mass Effect.

El juego fue anunciado durante The Game Awards 2025 con un teaser tráiler, y Hudson confirmó que será un RPG de acción para un solo jugador con fuerte enfoque narrativo, donde los jugadores asumirán el papel de un usuario de la Fuerza.

