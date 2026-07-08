Por alguna razón, este juego gratuito de Silent Hill de dos horas de duración va a salir en formato físico… y, por supuesto, cuesta 70 dólares

Silent Hill: The Short Message, exclusivo para PlayStation 5, se lanzará en disco físico

Solo estará disponible como parte de una costosa versión de lujo que incluye algunos artículos físicos adicionales

El juego está disponible de forma totalmente gratuita en formato digital

Un spin-off de Silent Hill increíblemente corto y gratuito va a tener, inexplicablemente, un lanzamiento físico a un precio elevado, gracias a una nueva colaboración entre la editorial Konami y el distribuidor Limited Run Games.

En el sitio web de Limited Run ha aparecido un anuncio de una versión física para PlayStation 5 de Silent Hill: The Short Message, que ofrece a los fans la oportunidad de conseguir una copia en disco del juego por primera vez.

Este título exclusivo para PS5, que se termina en apenas dos horas, se lanzó por primera vez en formato digital en 2024 y es completamente gratuito en la consola. Si aún no lo tienes, puedes agregarlo a tu biblioteca con solo unos clics a través de la PlayStation Store.

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Dado que cualquiera puede obtener el juego completo sin costo alguno, podrías suponer que esta próxima versión física sería bastante barata, pero no es así. Tiene un precio de 69,99 dólares (aproximadamente 52 libras esterlinas / 101 dólares australianos), el mismo que el de lanzamientos recientes importantes de primera línea para PS5, como Ghost of Yotei o Astro Bot.

(Image credit: Limited Run Games / Konami)

Para ser justos, solo se vende como parte de una edición especial de lujo limitada que incluye algunos obsequios físicos adicionales (una caja de coleccionista, un póster artístico, un llavero con forma de flor, un juego de tarjetas artísticas y un certificado de autenticidad), pero aun así parece un precio bastante elevado para un título que antes no valía, bueno, nada.

Silent Hill: The Short Message es una experiencia totalmente independiente ambientada en un pueblo ficticio de Alemania. Cuenta la historia de una niña que explora un edificio de apartamentos abandonado mientras es perseguida por un inquietante monstruo con temática de flores de cerezo.

A pesar de ser completamente gratuito, no recibió las mejores críticas al lanzarse, con una puntuación en Metacritic de apenas 52 de 100. Las críticas más comunes se centraron en su torpe manejo de temas serios como el suicidio y las autolesiones.

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Si eres un gran coleccionista de Silent Hill y realmente quieres hacerte con la versión física, estará disponible para preordenar el 10 de julio, y se espera que los envíos comiencen a principios del próximo año.

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