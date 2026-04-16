Pokémon vuelve a gamescom latam 2026 con experiencias increíbles para fans

¡Es oficial! Pokémon regresa a la gamescom latam a finales de abril con un stand oficial. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Lo primero que debes de saber que se trata de un el stand de Pokémon con un espacio de 250 metros cuadrados inspirado en la campaña de celebración de un año de duración "¿Cuál es tu favorito? ", donde los fans podrán participar en un divertido rally de sellos completando diversas actividades para tener la oportunidad de ganar obsequios a través de una máquina de garras de Pokémon, hasta agotar existencias.

Las actividades también incluyen demostraciones y tutoriales para aprender a jugar al popular juego de cartas coleccionables Pokémon, miembros del Equipo GO Rocket que desafiarán a los entrenadores en Pokémon GO, sesiones de fotos y mucho más.

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Además, en colaboración con Asmodee, los visitantes tendrán la oportunidad de comprar productos seleccionados del juego de cartas coleccionables Pokémon y mercadería con licencia oficial, hasta agotar existencias, en una tienda en el lugar.

Horario del stand de Pokémon:

Jueves, 30 de abril, de 09:00 a 21:00

Viernes, 1 de mayo, de 09:00 a 21:00

Sábado, 2 de mayo, de 10:00 a 21:00

Domingo, 3 de mayo, de 10:00 a 20:00

Ubicación: Distrito Anhembi ( Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo - SP, 02001-900, Brasil ). Así que no te pierdas ningún detalle.