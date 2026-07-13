Un veterano de Xbox destaca que el futuro totalmente digital de Sony pondría en riesgo la propiedad de los juegos: "Lo digital es conveniente hasta que alguien más decide que ya has tenido suficiente"

Laura Fryer, una de las fundadoras originales de Xbox, sugiere que Sony está eliminando la propiedad de los juegos mediante un futuro totalmente digital

Esto se da después de que PlayStation anunciara que dejará de producir discos físicos de juegos a partir de enero de 2028

Fryer afirma que Sony dejó que Rockstar "se llevara toda la culpa" al anunciar primero que GTA 6 sería solo en formato digital

Sony sigue en el punto de mira tras su último anuncio sobre un futuro totalmente digital para los juegos de PlayStation, ya que se prevé la eliminación de las copias físicas de los juegos; y no solo los consumidores están furiosos, sino también algunos veteranos de la industria de los videojuegos.

Según informa Notebookcheck, Laura Fryer, una de las fundadoras originales de Xbox, ha condenado recientemente el anuncio de Sony de poner fin a los discos físicos para los futuros juegos de PlayStation, y destaca la amenaza que esta medida representa para la propiedad de los juegos.

Desde entonces, el anuncio de Sony ha generado una fuerte reacción en contra en torno a la propiedad de los juegos por parte de miles de personas en línea, incluyendo una ligera oposición (o apoyo a los soportes físicos) por parte de desarrolladores independientes como Astrolabe Games.

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En este caso, Fryer no ha dudado en señalar cuán peligroso será el fin de los discos físicos de juegos una vez que llegue el 2028, especialmente porque los rumores sugieren que Microsoft podría seguir una dirección similar con su próxima consola Xbox.

"Lo digital es conveniente hasta que alguien más decide que ya has tenido suficiente, y hay algunos juegos y películas de los que nunca me cansaré", afirmó Fryer, lo cual es sin duda una afirmación válida, ya que Sony eliminó recientemente más de 500 películas compradas de las bibliotecas de los usuarios.

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Vale la pena señalar que Rockstar Games abrió recientemente las preventas de GTA 6, con el anuncio de que no habrá una copia física del juego, lo cual Fryer destaca como un paso importante para los últimos planes de Sony, al afirmar: «Sony esperó a que Rockstar diera el primer paso, se llevara las críticas, y ahora está apostando todo para que esto se convierta en la nueva normalidad».

Fryer incluso hace referencia a la infame declaración de Don Mattrick sobre una experiencia de Xbox One «siempre en línea», al sugerir que esto es precisamente lo que Sony, Microsoft y, francamente, Hollywood están haciendo hoy en día.

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«¿Cuándo fue la última vez que metiste un disco y el juego simplemente funcionó sin una descarga enorme? Todos los principales actores, Sony, Microsoft, incluso Hollywood, están alineados en esto. Lo digital acaba con el mercado de segunda mano e impide que tu antigua colección compita con los nuevos juegos en la próxima consola».

Ese futuro de “siempre en línea” está más cerca que nunca, y Sony también cerrará las tiendas de PS3 y PS Vita en 2027. Eso significa que, cuando la PS6 (o las futuras consolas PlayStation) se convierta eventualmente en una consola retro como la PS3, no habrá forma de jugar en el sistema a menos que sea por medios digitales —y eso elimina por completo la propiedad de los juegos.

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