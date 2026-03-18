No es Starfield 2.0, pero sigue siendo "la mejor versión" del juego: "No la describiría realmente como 2.0", asegura productor del juego

El equipo de desarrollo no considera que la próxima actualización de Starfield sea " Starfield 2.0".

El productor principal, Tim Lamb, afirma que el equipo "mejoró gradualmente muchos sistemas y añadió contenido sustancial".

Sin embargo, "'2.0' no es realmente como lo describiría".

Starfield recibirá dos nuevas expansiones y un montón de mejoras el mes que viene como parte de una gran actualización de contenido, pero desde el punto de vista de Bethesda, no es una versión "2.0" del juego.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en un evento de presentación digital al que asistió TechRadar Gaming, el productor principal de Starfield, Tim Lamb, habló sobre la expansión Terran Armada y la actualización Free Lanes, recientemente anunciadas para el juego .

Terran Armada añadirá contenido premium totalmente nuevo, mientras que el parche Free Lanes , que estará disponible para todos los jugadores, introducirá un nuevo y emocionante modo de crucero y, por fin, permitirá a los jugadores viajar entre planetas dentro de los sistemas mientras pasan tiempo dentro de su nave.

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Esta característica en particular es algo que los jugadores, incluyéndome a mí, hemos deseado desde el lanzamiento del juego en 2023, y vendrá acompañada de una serie de mejoras que facilitarán la experiencia de juego.

Cuando se le preguntó si Bethesda considera que esta enorme actualización de contenido es " Starfield 2.0", Lamb respondió que "No", pero cree que es la "mejor versión" del juego que el estudio ha creado hasta la fecha.

"No, no lo describiría como '2.0'", dijo. "Hemos mejorado gradualmente muchos sistemas y añadido contenido sustancial, y creo que esta es la mejor versión de Starfield , pero '2.0' no es realmente como la describiría".

Lamb afirmó que otras mejoras incluyen ajustes en la gestión de recursos de los puestos avanzados, que añadirán un contenedor compartido para los puestos avanzados y otras pequeñas mejoras, entre otras, que han sido "impulsadas por los comentarios de nuestros equipos internos y de los jugadores centrados en los puestos avanzados".

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Por fin, el juego de mundo abierto que antes era exclusivo de Xbox también llegará a PlayStation 5 el mismo día que se lancen Terran Armada y Free Lanes .

La versión para PS5 también incluirá funciones específicas para el control inalámbrico DualSense y ofrecerá dos modos gráficos exclusivos en PS5 Pro: Modo de rendimiento profesional y Modo visual profesional.